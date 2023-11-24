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Посол Финляндии сообщил МИД России о закрытии дополнительных КПП - РИА Новости, 24.11.2023
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15:42 24.11.2023 (обновлено: 16:04 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/kpp-1911645540.html
Посол Финляндии сообщил МИД России о закрытии дополнительных КПП
Посол Финляндии сообщил МИД России о закрытии дополнительных КПП - РИА Новости, 24.11.2023
Посол Финляндии сообщил МИД России о закрытии дополнительных КПП
Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря по инициативе Хельсинки посетил МИД РФ, где проинформировал о решении финского правительства закрыть три дополнительных РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:42
2023-11-24T16:04
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря по инициативе Хельсинки посетил МИД РФ, где проинформировал о решении финского правительства закрыть три дополнительных пропускных пункта на границе, сообщает внешнеполитическое ведомство Финляндии на своем сайте."Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря 24 ноября посетил Министерство иностранных дел Российской Федерации по собственной просьбе, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть пункты пропуска через границу Куусамо, Салла и Вартиус", - говорится в сообщении.Посол также подчеркнул, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ."Российские пограничные власти начали разрешать людям пересекать восточную границу Финляндии на пограничных переходах без въездных документов, требуемых Финляндией. Посол Финляндии в Москве выразил возражение Финляндии действиями России", - говорится в сообщении финского МИД.Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой Российской Федерации в соответствии с действующими договорами, уточняет МИД Финляндии.Причиной ухудшения двусторонних отношений между Финляндией и Россией являются военные действия, осуществляемые Россией на Украине, уточняется в сообщении.Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.
https://ria.ru/20231122/medvedev-1911027543.html
https://ria.ru/20231124/granitsa-1911580839.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
Посол Финляндии сообщил МИД России о закрытии дополнительных КПП

Посол Финляндии сообщил МИД о закрытии дополнительных КПП на границе с Россией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя - РИА Новости. Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря по инициативе Хельсинки посетил МИД РФ, где проинформировал о решении финского правительства закрыть три дополнительных пропускных пункта на границе, сообщает внешнеполитическое ведомство Финляндии на своем сайте.
"Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря 24 ноября посетил Министерство иностранных дел Российской Федерации по собственной просьбе, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть пункты пропуска через границу Куусамо, Салла и Вартиус", - говорится в сообщении.
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Медведев опубликовал анекдот про российский танк и Финляндию
22 ноября, 12:56
Посол также подчеркнул, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ.
"Российские пограничные власти начали разрешать людям пересекать восточную границу Финляндии на пограничных переходах без въездных документов, требуемых Финляндией. Посол Финляндии в Москве выразил возражение Финляндии действиями России", - говорится в сообщении финского МИД.
Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой Российской Федерации в соответствии с действующими договорами, уточняет МИД Финляндии.
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13:50
Причиной ухудшения двусторонних отношений между Финляндией и Россией являются военные действия, осуществляемые Россией на Украине, уточняется в сообщении.
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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