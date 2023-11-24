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Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового космического луча - РИА Новости, 24.11.2023
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Наука
 
14:18 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/kosmos-1911592060.html
Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового космического луча
Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового космического луча - РИА Новости, 24.11.2023
Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового космического луча
Необъяснимо мощный космический луч, который удалось обнаружить ученым проекта Telescope Array, даст исследователям повод для уточнения существующих теорий,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:18
2023-11-24T14:18
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Необъяснимо мощный космический луч, который удалось обнаружить ученым проекта Telescope Array, даст исследователям повод для уточнения существующих теорий, пугаться таких событий не надо, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Ранее Университет Юты сообщил, что международная коллаборация учёных проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космический луч - устоял лишь рекордсмен, обнаруженный в 1991 году. Учены полагают, что ничто в Галактике не могло породить такой поток. "Все как-то всполошились, можно сказать, запаниковали. Но паниковать, конечно, не нужно. Наоборот, нужно радоваться, потому что когда возникает что-то необычное, неожиданное, необъяснимое, то это на самом деле даёт возможность как-то продвинуться в нашем понимании, толковании, восприятии окружающего мира. То есть это для наших теоретиков просто, можно сказать, счастье", - сказал Эйсмонт. Он уточнил, что подобные события, необъяснимые с точки зрения действующих теорий, обычно приводят к их, как минимум, уточнению, а может, и вовсе пересмотру. Кроме того, учёный не сомневается в надёжности эксперимента, в ходе которого был обнаружен сверхмощный луч, а полученные результаты, по его словам, достоверные и не являются ни ошибкой, ни погрешностью. Эйсмонт обратил внимание на то, что обнаружение такого необъяснимого по мощности луча укладывается "в картину обнаружения объектов, размеры которых превышают всё, что до сих пор предполагали". Он напомнил, что в последнее время были открыты сверхмассивные чёрные дыры такой массы, "которая до сих пор казалась непредставимой". Кроме того, с помощью американского телескопа James Webb были найдены галактики, обладающие "неправильными" возрастом или размерами, напомнил учёный. "То есть они на самом деле должны быть молодые, у них соответствующие характеристики. Но они, находясь как-то слишком близко от точки большого взрыва, сформировались так, что выглядят уже зрелыми. И объяснить это никто не может", - рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ.
https://ria.ru/20231114/nauka-1909299493.html
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космос - риа наука, юта, российская академия наук, общество
Космос - РИА Наука, Юта, Российская академия наук, Общество, Наука
Ученый призвал не паниковать из-за обнаружения нового космического луча

Ученый: сверхмощный космический луч - это счастье, а не повод для паники

© Фото : Osaka Metropolitan University/Kyoto University/Ryuunosuke TakeshigeХудожественная иллюстрация космических лучей сверхвысокой энергии
Художественная иллюстрация космических лучей сверхвысокой энергии - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Osaka Metropolitan University/Kyoto University/Ryuunosuke Takeshige
Художественная иллюстрация космических лучей сверхвысокой энергии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Необъяснимо мощный космический луч, который удалось обнаружить ученым проекта Telescope Array, даст исследователям повод для уточнения существующих теорий, пугаться таких событий не надо, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Ранее Университет Юты сообщил, что международная коллаборация учёных проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космический луч - устоял лишь рекордсмен, обнаруженный в 1991 году. Учены полагают, что ничто в Галактике не могло породить такой поток.
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"Все как-то всполошились, можно сказать, запаниковали. Но паниковать, конечно, не нужно. Наоборот, нужно радоваться, потому что когда возникает что-то необычное, неожиданное, необъяснимое, то это на самом деле даёт возможность как-то продвинуться в нашем понимании, толковании, восприятии окружающего мира. То есть это для наших теоретиков просто, можно сказать, счастье", - сказал Эйсмонт.
Он уточнил, что подобные события, необъяснимые с точки зрения действующих теорий, обычно приводят к их, как минимум, уточнению, а может, и вовсе пересмотру. Кроме того, учёный не сомневается в надёжности эксперимента, в ходе которого был обнаружен сверхмощный луч, а полученные результаты, по его словам, достоверные и не являются ни ошибкой, ни погрешностью.
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Эйсмонт обратил внимание на то, что обнаружение такого необъяснимого по мощности луча укладывается "в картину обнаружения объектов, размеры которых превышают всё, что до сих пор предполагали". Он напомнил, что в последнее время были открыты сверхмассивные чёрные дыры такой массы, "которая до сих пор казалась непредставимой".
Кроме того, с помощью американского телескопа James Webb были найдены галактики, обладающие "неправильными" возрастом или размерами, напомнил учёный.
"То есть они на самом деле должны быть молодые, у них соответствующие характеристики. Но они, находясь как-то слишком близко от точки большого взрыва, сформировались так, что выглядят уже зрелыми. И объяснить это никто не может", - рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ.
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