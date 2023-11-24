https://ria.ru/20231124/granitsa-1911726916.html
Эстония устанавливает дополнительные "зубы дракона" на границе с Россией
Эстония устанавливает дополнительные "зубы дракона" на границе с Россией - РИА Новости, 24.11.2023
Эстония устанавливает дополнительные "зубы дракона" на границе с Россией
Власти Эстонии устанавливают на границе с Россией в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона", сообщил портал государственного... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:33
2023-11-24T19:33
2023-11-24T20:29
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости. Власти Эстонии устанавливают на границе с Россией в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона", сообщил портал государственного телерадиовещания ERR."Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве. На прошлой неделе мы установили там заграждения и в ближайшее время еще больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения", — сказали ERR в пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны. Там отметили, что внимательно следят за происходящим на границе, потому что "Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии", якобы отправляя людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз. Первые бетонные пирамиды на пограничном мосту в Нарве появились вечером 16 ноября после того, как туда прибыли из России 19 граждан Сомали и Сирии, пытавшиеся без законных оснований попасть в страну через нарвский погранпереход, отметил портал. Накануне министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление этого пока не требует. Министр отметил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и скорее демонстрацией слабости, а также нагнетанием страха в эстонском обществе, чего якобы и добивается Россия. Правительство Финляндии в ночь на 24 ноября закрыло пункты пропуска "Вартиус", "Салла" и "Куусамо". С 18 ноября не работают погранпереходы на юго-востоке: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". На практике это означает, что пересечь финско-российскую границу можно будет только на КПП "Рая-Йоосеппи". В Хельсинки заявили, что эту ситуацию спровоцировала Россия, пропуская людей, у которых нет необходимых документов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231124/granitsa-1911580839.html
https://ria.ru/20231124/zanaves-1911551460.html
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в мире, эстония, нарва
Эстония устанавливает дополнительные "зубы дракона" на границе с Россией
Власти Эстонии устанавливают на границе с РФ дополнительные бетонные заграждения
ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости.
Власти Эстонии устанавливают на границе с Россией в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как "зубы дракона", сообщил портал государственного телерадиовещания ERR
.
"Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве. На прошлой неделе мы установили там заграждения и в ближайшее время еще больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения", — сказали ERR в пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны.
Европа готовится к ликвидации
Там отметили, что внимательно следят за происходящим на границе, потому что "Россия осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии", якобы отправляя людей, которые не имеют права на въезд в Евросоюз.
Первые бетонные пирамиды на пограничном мосту в Нарве появились вечером 16 ноября после того, как туда прибыли из России 19 граждан Сомали
и Сирии
, пытавшиеся без законных оснований попасть в страну через нарвский погранпереход, отметил портал.
Накануне министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что страна не спешит закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии
, поскольку миграционное давление этого пока не требует.
Премьер Норвегии оценил ситуацию на границе с Россией
Министр отметил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и скорее демонстрацией слабости, а также нагнетанием страха в эстонском обществе, чего якобы и добивается Россия.
Правительство Финляндии в ночь на 24 ноября закрыло пункты пропуска "Вартиус", "Салла" и "Куусамо". С 18 ноября не работают погранпереходы на юго-востоке: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала". На практике это означает, что пересечь финско-российскую границу можно будет только на КПП "Рая-Йоосеппи".
В Хельсинки
заявили, что эту ситуацию спровоцировала Россия, пропуская людей, у которых нет необходимых документов.
В Кремле назвали разговоры о новом железном занавесе преждевременными
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление.
Говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, Песков подчеркнул, что они соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва
не приемлет.
Лукашенко заявил, что Европа однажды "приползет к России"