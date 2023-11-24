https://ria.ru/20231124/granitsa-1911580839.html

Премьер Норвегии оценил ситуацию на границе с Россией

Премьер Норвегии оценил ситуацию на границе с Россией - РИА Новости, 24.11.2023

Премьер Норвегии оценил ситуацию на границе с Россией

Никаких нарушений на границе между Россией и Норвегией на данный момент нет, приводит агентство Рейтер слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:50

2023-11-24T13:50

2023-11-24T13:50

норвегия

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Никаких нарушений на границе между Россией и Норвегией на данный момент нет, приводит агентство Рейтер слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. "В настоящее время на нашей границе нет никаких нарушений", - заявил Стёре на пресс-конференции в Таллине, его слова приводит агентство Рейтер. В четверг в посольстве РФ в Норвегии сообщили РИА Новости, что между Россией и Норвегией ведется обсуждение работы пункта пропуска на общей границе, есть основания полагать, что его не закроют. Ранее телекомпания TV2 привела ответ премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре на вопрос о том, может ли Норвегия закрыть со своей стороны единственный КПП на границе с Россией. По словам премьера, такая мера возможна, "если это будет необходимо". Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.

https://ria.ru/20231124/zanaves-1911551460.html

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норвегия, в мире