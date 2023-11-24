https://ria.ru/20231124/gaza-1911685997.html

Президент Кипра рассказал папе римскому о проекте морского коридора в Газу

Президент Кипра рассказал папе римскому о проекте морского коридора в Газу - РИА Новости, 24.11.2023

Президент Кипра рассказал папе римскому о проекте морского коридора в Газу

Президент Кипра Никос Христодулидис был принят в пятницу в Ватикане папой римским Франциском, на встрече обсуждались события на Ближнем Востоке и инициатива... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:32

2023-11-24T17:32

2023-11-24T17:33

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никос христодулидис

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АФИНЫ, 24 ноя - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис был принят в пятницу в Ватикане папой римским Франциском, на встрече обсуждались события на Ближнем Востоке и инициатива Кипра по создание морского коридора для оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа, сообщил представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис. Президент Кипра и папа Франциск I сначала провели частную встречу, а затем папа также принял членов кипрской делегации. Понтифик вручил Христодулидису медаль с изображением базилики Святого Петра, а президент Кипра подарил папе Франциску I серебряную копию оливкового дерева, символизирующего мир. "Президент обсудил с понтификом развитие событий в нашем регионе и представил ему инициативу, которую предприняла Республика Кипр относительно создание морского коридора для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Газы, и высказал нашу обеспокоенности по поводу возможной эскалации кризиса в регионе", - сообщил Летимпиотис. Они также обсудили вопросы иммиграции. "Кипр и Италия, как государства первой линии Европейского Союза, столкнулись и сталкиваются с большими миграционными потоками, и именно здесь наши стремления и цели совпадают с Италией, а также с лидером Римско-католической церкви", - сказал представитель кабмина. Обсуждалось также кипрское урегулирование и усилия Никосии по возобновлению переговоров и по сохранению и защите религиозного и культурного наследия на оккупированных территориях. "Более 500 религиозных и культурных памятников на оккупированных территориях, в том числе маронитские церкви, находятся под угрозой обрушения. Некоторые из них уже разрушились, и именно здесь необходимо еще больше усилить усилия компетентных органов, чтобы эти уникальные, несравненно богатые религиозные памятники могли быть сохранены", - сказал Летимпиотис. Президент и кипрская делегация встретились затем также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Христодулидис прибыл в Рим в четверг вечером. Он провел встречи с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони. Христодулидис сообщил журналистам, что передал премьер-министру и президенту Италии приглашение посетить Кипр, и приглашения были приняты. Как заявил Христодулидис, была достигнута договоренность о создании "дорожной карты" с целью укрепления отношений между Кипром и Италией. Христодулидис сказал также, что Италия оказывает полную поддержку усилиям Кипра по созданию морского гуманитарного коридора в сектор Газа. Как сообщила пресс-служба правительства Кипра, в рамках визита в Рим состоялась также встреча Христодулидиса с управляющим директором энергетической компании ENI Клаудио Дескалци, которая работает в нескольких частях кипрской ИЭЗ, и обсудил добычу и эксплуатацию кипрского природного газа, "что имеет особое значение для всего ЕС в его усилиях по достижению своей энергетической независимости и независимости от российского природного газа".

https://ria.ru/20231123/papa-1911367843.html

https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911437048.html

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в мире, кипр, италия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), никос христодулидис, пьетро паролин, римско-католическая церковь, eni , евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году