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Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде - РИА Новости, 24.11.2023
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Культура
 
22:05 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/film-1911747404.html
Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде
Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде - РИА Новости, 24.11.2023
Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде
Телеведущая Анна Чапман сообщила журналистам, что представит на фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде свой новый фильм "ВПК США. Бизнес на крови" из... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:05
2023-11-24T22:05
культура
волгоград
анна чапман
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Телеведущая Анна Чапман сообщила журналистам, что представит на фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде свой новый фильм "ВПК США. Бизнес на крови" из цикла "Красная тревога". "Сюда мы везем новый фильм из моего цикла "Красная тревога". Этот фильм про то, как работает военно-промышленный комплекс США. И понимая, как это работает, можно понять не только мировые экономические, геополитические процессы, но и почему происходят войны, почему определенные президенты принимают определенные решения", - сказала Чапман. По информации организаторов фестиваля, фильм Чапман будет показан в заключительный день мероприятия. В Волгограде с 24 по 26 ноября проходит международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в рамках которого будет показано 15 фильмов. В рамках деловой программы пройдут круглые столы "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО", "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. После Волгограда его зрителями станут жители Грозного
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волгоград, анна чапман, борис корчевников, россия, сша, общество
Культура, Волгоград, Анна Чапман, Борис Корчевников, Россия, США, Общество
Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде

Телеведущая Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТелеведущая Анна Чапман
Телеведущая Анна Чапман - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Телеведущая Анна Чапман. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Телеведущая Анна Чапман сообщила журналистам, что представит на фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде свой новый фильм "ВПК США. Бизнес на крови" из цикла "Красная тревога".
"Сюда мы везем новый фильм из моего цикла "Красная тревога". Этот фильм про то, как работает военно-промышленный комплекс США. И понимая, как это работает, можно понять не только мировые экономические, геополитические процессы, но и почему происходят войны, почему определенные президенты принимают определенные решения", - сказала Чапман.
По информации организаторов фестиваля, фильм Чапман будет показан в заключительный день мероприятия.
В Волгограде с 24 по 26 ноября проходит международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в рамках которого будет показано 15 фильмов. В рамках деловой программы пройдут круглые столы "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО", "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.
"RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. После Волгограда его зрителями станут жители Грозного
© Фото : Пресс-служба RTАфиша Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
Афиша Международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Пресс-служба RT
Афиша Международного фестиваля документального кино "aRTel.doc: Время героев"
 
КультураВолгоградАнна ЧапманБорис КорчевниковРоссияСШАОбщество
 
 
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