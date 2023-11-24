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Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде

Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде - РИА Новости, 24.11.2023

Чапман покажет новый фильм о ВПК США на фестивале в Волгограде

Телеведущая Анна Чапман сообщила журналистам, что представит на фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде свой новый фильм "ВПК США. Бизнес на крови" из... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T22:05

2023-11-24T22:05

2023-11-24T22:05

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ВОЛГОГРАД, 24 ноя - РИА Новости. Телеведущая Анна Чапман сообщила журналистам, что представит на фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде свой новый фильм "ВПК США. Бизнес на крови" из цикла "Красная тревога". "Сюда мы везем новый фильм из моего цикла "Красная тревога". Этот фильм про то, как работает военно-промышленный комплекс США. И понимая, как это работает, можно понять не только мировые экономические, геополитические процессы, но и почему происходят войны, почему определенные президенты принимают определенные решения", - сказала Чапман. По информации организаторов фестиваля, фильм Чапман будет показан в заключительный день мероприятия. В Волгограде с 24 по 26 ноября проходит международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", в рамках которого будет показано 15 фильмов. В рамках деловой программы пройдут круглые столы "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО", "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова. "RT.Док: Время героев" проходит в восьми городах России. Он уже состоялся в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске. После Волгограда его зрителями станут жители Грозного

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волгоград, анна чапман, борис корчевников, россия, сша, общество