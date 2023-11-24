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Евросоюз продолжит работу по наращиванию военной мобильности, заявили в ЕК - РИА Новости, 24.11.2023
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15:15 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/evrosoyuz-1911633652.html
Евросоюз продолжит работу по наращиванию военной мобильности, заявили в ЕК
Евросоюз продолжит работу по наращиванию военной мобильности, заявили в ЕК - РИА Новости, 24.11.2023
Евросоюз продолжит работу по наращиванию военной мобильности, заявили в ЕК
Евросоюз продолжает работу по наращиванию военной мобильности, бюджет на такие проекты был практически удвоен, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:15
2023-11-24T15:15
евросоюз
европа
еврокомиссия
в мире
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Евросоюз продолжает работу по наращиванию военной мобильности, бюджет на такие проекты был практически удвоен, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янц. "Работа по реализации военной мобильности идет, в частности, был увеличен бюджет на такие программы с 330 до 616 миллионов евро… Эти средства осваиваются через проекты на местах", - сообщил представитель ЕК, не приводя подробностей. При этом, по словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, "этот вопрос также обсуждался на недавнем совместном заседании коллегии Еврокомиссии и генсека НАТО Йенса Столтенберга". "Это также один из параметров программы ЕС по укреплению оборонных возможностей", - подчеркнул он. Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности. Такие планы НАТО потенциально могут ускорить реализацию программы ЕС по повышению военной мобильности, анонсированную ранее верховным представителем ЕС по безопасности Жозепом Боррелем. Такая программа входит, в частности, в новую оборонную стратегию ЕС "Статегический компас". В стратегии ЕС в области обороны "Стратегический компас", которая была принята в марте 2022 года, помимо повышения военной мобильности, также согласовано создание общеевропейских сил быстрого реагирования, которые должны состоять из пятитысячного корпуса. Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше. При этом, как пояснял Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии. Боррель также неоднократно указывал, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза. По его словам, среда безопасности в Европе в последние годы претерпела существенные изменения, и оборонная политика также должна адаптироваться к изменениям, в частности, предлагалось адаптировать систему мобильности для вооруженных сил стран Евросоюза, чтобы они могли быстро транспортировать и разворачивать свой потенциал. "Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток на наши внешние границы имеет критическую важность", - указывал Боррель. Он также подчеркивал, что в настоящее время "нет специальных дорог для военного транспорта", военные используют гражданскую инфраструктуру, которая не всегда готова поддерживать транспортировку военного оборудования. "Необходимо, чтобы наши дороги, туннели, мосты и транспорт были способны транспортировать наши военные силы и оборудование", - подчеркивал Боррель, он же предлагал для этого наращивать сотрудничество с НАТО, Украиной, Молдавией и Балканами.
https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html
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евросоюз, европа, еврокомиссия, в мире, жозеп боррель
Евросоюз, Европа, Еврокомиссия, В мире, Жозеп Боррель
Евросоюз продолжит работу по наращиванию военной мобильности, заявили в ЕК

Еврокомиссия: ЕС удвоил бюджет на проекты по наращиванию военной мобильности

© AP Photo / Markus SchreiberСимволика ЕС в метро Берлина
Символика ЕС в метро Берлина - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Символика ЕС в метро Берлина. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Евросоюз продолжает работу по наращиванию военной мобильности, бюджет на такие проекты был практически удвоен, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.
"Работа по реализации военной мобильности идет, в частности, был увеличен бюджет на такие программы с 330 до 616 миллионов евро… Эти средства осваиваются через проекты на местах", - сообщил представитель ЕК, не приводя подробностей.
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При этом, по словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, "этот вопрос также обсуждался на недавнем совместном заседании коллегии Еврокомиссии и генсека НАТО Йенса Столтенберга". "Это также один из параметров программы ЕС по укреплению оборонных возможностей", - подчеркнул он.
Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью СМИ заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться в то время, как на настоящий момент силы НАТО сталкиваются с препятствиями в виде ряда национальных регламентов при перемещении людей и боеприпасов. Чиновник НАТО добавил, что необходимо заблаговременно "подготовить театр" потенциальных военных действий на случай возможного применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, сказал, что в Европе не желают прислушиваться к озабоченностям России по безопасности и игнорируют принцип неделимости безопасности.
Такие планы НАТО потенциально могут ускорить реализацию программы ЕС по повышению военной мобильности, анонсированную ранее верховным представителем ЕС по безопасности Жозепом Боррелем. Такая программа входит, в частности, в новую оборонную стратегию ЕС "Статегический компас". В стратегии ЕС в области обороны "Стратегический компас", которая была принята в марте 2022 года, помимо повышения военной мобильности, также согласовано создание общеевропейских сил быстрого реагирования, которые должны состоять из пятитысячного корпуса. Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше. При этом, как пояснял Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.
Боррель также неоднократно указывал, что ЕС должен адаптировать свои возможности для повышения военной мобильности, быстрого перемещения военного оборудования и сил в рамках союза. По его словам, среда безопасности в Европе в последние годы претерпела существенные изменения, и оборонная политика также должна адаптироваться к изменениям, в частности, предлагалось адаптировать систему мобильности для вооруженных сил стран Евросоюза, чтобы они могли быстро транспортировать и разворачивать свой потенциал. "Возможность быстро транспортировать силы из одной части ЕС в другую, в основном с Запада на Восток на наши внешние границы имеет критическую важность", - указывал Боррель. Он также подчеркивал, что в настоящее время "нет специальных дорог для военного транспорта", военные используют гражданскую инфраструктуру, которая не всегда готова поддерживать транспортировку военного оборудования. "Необходимо, чтобы наши дороги, туннели, мосты и транспорт были способны транспортировать наши военные силы и оборудование", - подчеркивал Боррель, он же предлагал для этого наращивать сотрудничество с НАТО, Украиной, Молдавией и Балканами.
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