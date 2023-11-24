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Цифровой процесс получения лицензий на экспорт и импорт в ЕАЭС станет проще - РИА Новости, 24.11.2023
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18:11 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/eaes-1911700386.html
Цифровой процесс получения лицензий на экспорт и импорт в ЕАЭС станет проще
Цифровой процесс получения лицензий на экспорт и импорт в ЕАЭС станет проще - РИА Новости, 24.11.2023
Цифровой процесс получения лицензий на экспорт и импорт в ЕАЭС станет проще
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:11
2023-11-24T18:11
евразийский экономический союз (еаэс)
экономика
экспорт
импорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, в частности, документ предусматривает возможность выдачи лицензий и разрешений в форме электронного документа в автоматическом режиме, при этом вместо скан-копий обязательных документов (в том числе, внешнеторгового контракта) можно будет представить информацию в виде сведений, если это предусмотрено законодательством государства - члена ЕАЭС, сообщил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта"."Реализация этого механизма уже стартовала на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), где доступен сервис, через который можно подать заявку на получение лицензии на экспорт товаров и там же получить результат услуги. Пользователям экосистемы предоставлена возможность подачи заявок по наиболее востребованным категориям товаров, которыми являются живые водные биологические ресурсы, прекурсоры и отдельные дикорастущие растения", - говорится в сообщении."Это решение открывает новые перспективы для упрощения и автоматизации процессов торговли с третьими странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно принятой редакции документа ожидается, что лицензии и разрешения будут выдаваться в электронной форме в автоматическом режиме, при условии соблюдения законодательства соответствующего государства-участника ЕАЭС. Это позволит максимально сократить бюрократические процедуры и ускорить процесс получения необходимых документов, создавая более удобные условия для бизнеса и торговых операций в рамках Союза", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Новые механизмы выдачи лицензий будут способствовать обеспечению безопасности и контроля качества товаров, при этом минимизируя разрывы в логистических цепочках и сокращая издержки. Предполагается, что эти изменения не только упростят административные процедуры, но будут содействовать увеличению объемов торговли между участниками ЕАЭС и их партнерами за пределами союза. Это стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции и способствует развитию международной торговли участников Союза.Напомним, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.
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евразийский экономический союз (еаэс), экономика, экспорт, импорт, российский экспортный центр (рэц)
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Экономика, Экспорт, Импорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Цифровой процесс получения лицензий на экспорт и импорт в ЕАЭС станет проще

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, в частности, документ предусматривает возможность выдачи лицензий и разрешений в форме электронного документа в автоматическом режиме, при этом вместо скан-копий обязательных документов (в том числе, внешнеторгового контракта) можно будет представить информацию в виде сведений, если это предусмотрено законодательством государства - члена ЕАЭС, сообщил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта".
"Реализация этого механизма уже стартовала на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), где доступен сервис, через который можно подать заявку на получение лицензии на экспорт товаров и там же получить результат услуги. Пользователям экосистемы предоставлена возможность подачи заявок по наиболее востребованным категориям товаров, которыми являются живые водные биологические ресурсы, прекурсоры и отдельные дикорастущие растения", - говорится в сообщении.
"Это решение открывает новые перспективы для упрощения и автоматизации процессов торговли с третьими странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно принятой редакции документа ожидается, что лицензии и разрешения будут выдаваться в электронной форме в автоматическом режиме, при условии соблюдения законодательства соответствующего государства-участника ЕАЭС. Это позволит максимально сократить бюрократические процедуры и ускорить процесс получения необходимых документов, создавая более удобные условия для бизнеса и торговых операций в рамках Союза", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Российские производители отправятся в Мьянму с деловой миссией РЭЦ
12:57
Новые механизмы выдачи лицензий будут способствовать обеспечению безопасности и контроля качества товаров, при этом минимизируя разрывы в логистических цепочках и сокращая издержки. Предполагается, что эти изменения не только упростят административные процедуры, но будут содействовать увеличению объемов торговли между участниками ЕАЭС и их партнерами за пределами союза. Это стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции и способствует развитию международной торговли участников Союза.
Напомним, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.
 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)ЭкономикаЭкспортИмпортРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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