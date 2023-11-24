https://ria.ru/20231124/eaes-1911700386.html

Цифровой процесс получения лицензий на экспорт и импорт в ЕАЭС станет проще

Цифровой процесс получения лицензий на экспорт и импорт в ЕАЭС станет проще - РИА Новости, 24.11.2023

Цифровой процесс получения лицензий на экспорт и импорт в ЕАЭС станет проще

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:11

2023-11-24T18:11

2023-11-24T18:11

евразийский экономический союз (еаэс)

экономика

экспорт

импорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, в частности, документ предусматривает возможность выдачи лицензий и разрешений в форме электронного документа в автоматическом режиме, при этом вместо скан-копий обязательных документов (в том числе, внешнеторгового контракта) можно будет представить информацию в виде сведений, если это предусмотрено законодательством государства - члена ЕАЭС, сообщил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в своем Telegram-канале "Новости российского экспорта"."Реализация этого механизма уже стартовала на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), где доступен сервис, через который можно подать заявку на получение лицензии на экспорт товаров и там же получить результат услуги. Пользователям экосистемы предоставлена возможность подачи заявок по наиболее востребованным категориям товаров, которыми являются живые водные биологические ресурсы, прекурсоры и отдельные дикорастущие растения", - говорится в сообщении."Это решение открывает новые перспективы для упрощения и автоматизации процессов торговли с третьими странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Согласно принятой редакции документа ожидается, что лицензии и разрешения будут выдаваться в электронной форме в автоматическом режиме, при условии соблюдения законодательства соответствующего государства-участника ЕАЭС. Это позволит максимально сократить бюрократические процедуры и ускорить процесс получения необходимых документов, создавая более удобные условия для бизнеса и торговых операций в рамках Союза", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Новые механизмы выдачи лицензий будут способствовать обеспечению безопасности и контроля качества товаров, при этом минимизируя разрывы в логистических цепочках и сокращая издержки. Предполагается, что эти изменения не только упростят административные процедуры, но будут содействовать увеличению объемов торговли между участниками ЕАЭС и их партнерами за пределами союза. Это стимулирует экономический рост, привлекает инвестиции и способствует развитию международной торговли участников Союза.Напомним, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.

https://ria.ru/20231124/delovaya_missiya-1911552882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразийский экономический союз (еаэс), экономика, экспорт, импорт, российский экспортный центр (рэц)