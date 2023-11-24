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"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине - РИА Новости, 24.11.2023
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01:51 24.11.2023
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"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине
"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине - РИА Новости, 24.11.2023
"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине
Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о нападении в Дублине, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T01:51
2023-11-24T01:51
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о нападении в Дублине, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе дети."Это твоя вина", — написал doh247."Их кровь на твоих руках. ЕС — это карточный домик, и мне не терпится увидеть его падение", — заявил P_E_C."Ты сделала это. Ты привела этих людей сюда", — возмутился Anon32893681."Во всем виноват Евросоюз", — выразил мнение Sandrin93350742.&quot;Просто заткнись. Ты разрушила Европу своей миграционной политикой&quot;, — добавил SedaFXtrader.Накануне вечером в центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы. Отмечается, что митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать сдерживающих их силовиков. Они подожгли одну из патрульных машин, а также запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов.Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам и дать силовикам возможность провести расследование.
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в мире, дублин, ирландия, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Дублин, Ирландия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз

"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине

© AFP 2023 / PETER MURPHYБеспорядки в Дублине
Беспорядки в Дублине - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / PETER MURPHY
Беспорядки в Дублине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о нападении в Дублине, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе дети.
«
"Это твоя вина", — написал doh247.
"Их кровь на твоих руках. ЕС — это карточный домик, и мне не терпится увидеть его падение", — заявил P_E_C.
"Ты сделала это. Ты привела этих людей сюда", — возмутился Anon32893681.
"Во всем виноват Евросоюз", — выразил мнение Sandrin93350742.
«

"Просто заткнись. Ты разрушила Европу своей миграционной политикой", — добавил SedaFXtrader.

Накануне вечером в центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы. Отмечается, что митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать сдерживающих их силовиков. Они подожгли одну из патрульных машин, а также запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов.
Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам и дать силовикам возможность провести расследование.
Беспорядки в Дублине - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Силовики перекрыли центр Дублина после начавшихся беспорядков
01:42
 
В миреДублинИрландияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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