https://ria.ru/20231124/besporyadki-1911472544.html

"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине

"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине - РИА Новости, 24.11.2023

"Их кровь на твоих руках". Фон дер Ляйен обвинили в беспорядках в Дублине

Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о нападении в Дублине, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T01:51

2023-11-24T01:51

2023-11-24T01:51

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о нападении в Дублине, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе дети."Это твоя вина", — написал doh247."Их кровь на твоих руках. ЕС — это карточный домик, и мне не терпится увидеть его падение", — заявил P_E_C."Ты сделала это. Ты привела этих людей сюда", — возмутился Anon32893681."Во всем виноват Евросоюз", — выразил мнение Sandrin93350742."Просто заткнись. Ты разрушила Европу своей миграционной политикой", — добавил SedaFXtrader.Накануне вечером в центре Дублина начались столкновения полиции и спецназа с протестующими после того, как неизвестный напал с ножом на детей недалеко от школы. Отмечается, что митингующие ведут себя агрессивно и пытаются пинать сдерживающих их силовиков. Они подожгли одну из патрульных машин, а также запускают сигнальные ракеты и фейерверки в сторону полицейских кордонов.Комиссар полиции Дрю Харрис назвал манифестантов совершенно невменяемой группировкой, руководствующейся ультраправой идеологией. Он призвал их успокоиться, разойтись по домам и дать силовикам возможность провести расследование.

https://ria.ru/20231124/dublin-1911472236.html

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Максим Горбачев

в мире, дублин, ирландия, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз