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В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023

В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в Минске под председательством Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:20

2023-11-23T15:20

2023-11-23T15:38

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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в Минске под председательством Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, государства — члены ОДКБ оперативно согласовали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки."Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", — добавил президент России.Он обратил особое внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.Как сообщил в свою очередь Лукашенко, участники саммита обсудили ситуацию на Кавказе и "неудовлетворенность" одного из членов Совета. Он подчеркнул, что проблемные вопросы нужно решать за столом переговоров, а не выступать с демаршами.Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приехал.

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минск

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