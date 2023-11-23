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В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
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15:20 23.11.2023 (обновлено: 15:38 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/zasedanie-1911359147.html
В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в Минске под председательством Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:20
2023-11-23T15:38
в мире
минск
александр лукашенко
никол пашинян
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армения
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в Минске под председательством Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости.Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, государства — члены ОДКБ оперативно согласовали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки."Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", — добавил президент России.Он обратил особое внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.Как сообщил в свою очередь Лукашенко, участники саммита обсудили ситуацию на Кавказе и "неудовлетворенность" одного из членов Совета. Он подчеркнул, что проблемные вопросы нужно решать за столом переговоров, а не выступать с демаршами.Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приехал.
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в мире, минск, александр лукашенко, никол пашинян, казахстан, армения, одкб
В мире, Минск, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Казахстан, Армения, ОДКБ
В Минске прошло пленарное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

В Минске состоялось пленарное заседание СКБ ОДКБ под председательством Лукашенко

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьСаммит ОДКБ в Минске
Саммит ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Саммит ОДКБ в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в Минске под председательством Александра Лукашенко, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как отметил в своем выступлении Владимир Путин, государства — члены ОДКБ оперативно согласовали позиции по актуальным политическим и военно-стратегическим вопросам, острым проблемам региональной и международной повестки.
«
"Важно, что в текущем году получили развитие и контакты ОДКБ с нашими естественными партнерами, имею ввиду Шанхайскую Организацию Сотрудничества и СНГ", — добавил президент России.
Он обратил особое внимание на совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ.
Как сообщил в свою очередь Лукашенко, участники саммита обсудили ситуацию на Кавказе и "неудовлетворенность" одного из членов Совета. Он подчеркнул, что проблемные вопросы нужно решать за столом переговоров, а не выступать с демаршами.
Белоруссия в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммит не приехал.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Совет коллективной безопасности ОДКБ
Вчера, 02:01
 
В миреМинскАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянКазахстанАрменияОДКБ
 
 
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