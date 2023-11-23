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Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 23.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T01:03

2023-11-23T01:03

2023-11-23T01:09

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вооруженные силы рф

николаевская область

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области и в Вознесенском районе Николаевской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышен звук взрыва", - сообщает телеканал.Издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило о взрыве в Вознесенском районе Николаевской области.В обеих областях объявлялась воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

кривой рог

украина

днепропетровская область

николаевская область

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