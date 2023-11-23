https://ria.ru/20231123/vystavka-1911468184.html

На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова"

На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова" - РИА Новости, 23.11.2023

На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова"

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ наградили победителей всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T23:58

2023-11-23T23:58

2023-11-23T23:59

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ наградили победителей всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" в четверг, передает корреспондент РИА Новости. ""Культуру слова" мы проводим уже в четвертый раз и всегда стараемся выбрать какие-то площадки, знаковое место, приезжают наши коллеги журналисты из самых разных регионов… Конечно, в этом году выбор не случайно пал на наш павильон "Культура" на выставке "Россия"… Что еще важно, отдельно приятно - больше 700 заявок, то есть можем себе представить, как много вообще в принципе стало сюжетов о культуре… Очень важно, что есть возможность сказать спасибо", - сказала журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова. Отмечается, что в 2023 году в конкурсе приняли участие 75 регионов, из которых пришло около 766 работ. Жюри конкурса определило победителей в восьми номинациях. В номинации "Лучшее интервью" победителем стал Максим Косов. За "Лучший фотоснимок" был награжден Анатолий Деникин. Жюри отметили в номинации "Лучшая печатная публикация" Наталью Шадрину. За "Лучшую публикацию в онлайн-издании" наградили Веронику Головчиц. В номинации "Лучший радиовыпуск" победителем стала Ирина Колесникова, а за "Лучшую публикацию в социальных медиа" приз получили Елизавета Пахорукова и Дмитрий Мамаев. За "Лучший PR-проект в государственной сфере" жюри наградили Наталью Арчакову. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила специальный приз Екатерине Ракчеевой. В четвертый раз лауреатами "Культуры слова" становятся журналисты, блогеры, сетевые медиапроекты и региональные пресс-службы, которые пишут о реализации нацпроекта "Культура".

https://ria.ru/20231122/vystavka-1908459177.html

https://ria.ru/20231123/vystavka-1911386262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", россия