Рейтинг@Mail.ru
На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова" - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
23:58 23.11.2023 (обновлено: 23:59 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vystavka-1911468184.html
На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова"
На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова" - РИА Новости, 23.11.2023
На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова"
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ наградили победителей всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T23:58
2023-11-23T23:59
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908702360_0:85:3441:2020_1920x0_80_0_0_7941d19d556f063c9e9619f9e470d47a.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ наградили победителей всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" в четверг, передает корреспондент РИА Новости. ""Культуру слова" мы проводим уже в четвертый раз и всегда стараемся выбрать какие-то площадки, знаковое место, приезжают наши коллеги журналисты из самых разных регионов… Конечно, в этом году выбор не случайно пал на наш павильон "Культура" на выставке "Россия"… Что еще важно, отдельно приятно - больше 700 заявок, то есть можем себе представить, как много вообще в принципе стало сюжетов о культуре… Очень важно, что есть возможность сказать спасибо", - сказала журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова. Отмечается, что в 2023 году в конкурсе приняли участие 75 регионов, из которых пришло около 766 работ. Жюри конкурса определило победителей в восьми номинациях. В номинации "Лучшее интервью" победителем стал Максим Косов. За "Лучший фотоснимок" был награжден Анатолий Деникин. Жюри отметили в номинации "Лучшая печатная публикация" Наталью Шадрину. За "Лучшую публикацию в онлайн-издании" наградили Веронику Головчиц. В номинации "Лучший радиовыпуск" победителем стала Ирина Колесникова, а за "Лучшую публикацию в социальных медиа" приз получили Елизавета Пахорукова и Дмитрий Мамаев. За "Лучший PR-проект в государственной сфере" жюри наградили Наталью Арчакову. Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила специальный приз Екатерине Ракчеевой. В четвертый раз лауреатами "Культуры слова" становятся журналисты, блогеры, сетевые медиапроекты и региональные пресс-службы, которые пишут о реализации нацпроекта "Культура".
https://ria.ru/20231122/vystavka-1908459177.html
https://ria.ru/20231123/vystavka-1911386262.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908702360_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_45e6dcae2bfcdca5f6a61b6bd8d76e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия
На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова"

На выставке "Россия" наградили победителей конкурса "Культура слова"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка-форум "Россия" на ВДНХ
Выставка-форум Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ наградили победителей всероссийского конкурса СМИ "Культура слова" в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
""Культуру слова" мы проводим уже в четвертый раз и всегда стараемся выбрать какие-то площадки, знаковое место, приезжают наши коллеги журналисты из самых разных регионов… Конечно, в этом году выбор не случайно пал на наш павильон "Культура" на выставке "Россия"… Что еще важно, отдельно приятно - больше 700 заявок, то есть можем себе представить, как много вообще в принципе стало сюжетов о культуре… Очень важно, что есть возможность сказать спасибо", - сказала журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
Отмечается, что в 2023 году в конкурсе приняли участие 75 регионов, из которых пришло около 766 работ. Жюри конкурса определило победителей в восьми номинациях.
В номинации "Лучшее интервью" победителем стал Максим Косов. За "Лучший фотоснимок" был награжден Анатолий Деникин. Жюри отметили в номинации "Лучшая печатная публикация" Наталью Шадрину. За "Лучшую публикацию в онлайн-издании" наградили Веронику Головчиц. В номинации "Лучший радиовыпуск" победителем стала Ирина Колесникова, а за "Лучшую публикацию в социальных медиа" приз получили Елизавета Пахорукова и Дмитрий Мамаев. За "Лучший PR-проект в государственной сфере" жюри наградили Наталью Арчакову.
Стенд Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
22 ноября, 18:09
Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила специальный приз Екатерине Ракчеевой.
В четвертый раз лауреатами "Культуры слова" становятся журналисты, блогеры, сетевые медиапроекты и региональные пресс-службы, которые пишут о реализации нацпроекта "Культура".
Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой
Детей участников СВО с Алтая отправят на выставку "Россия" за счет бюджета
Вчера, 16:33
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала