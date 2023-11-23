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Миллионы. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения командиров ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 23.11.2023 (обновлено: 23:51 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vsu-1911449948.html
Миллионы. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения командиров ВСУ
Миллионы. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения командиров ВСУ - РИА Новости, 23.11.2023
Миллионы. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения командиров ВСУ
ВСУ находятся на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T20:42
2023-11-23T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ВСУ находятся на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Украинские солдаты сейчас дезертируют в большом количестве. Есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут эвакуировать раненых", — отметил он.По мнению эксперта, конфликт для бывшей советской республики проигран, а у главы киевского режима Владимира Зеленского уже есть несколько маршрутов для побега."Зеленский разозлил миллионы украинцев, он повел их по пути к настоящей катастрофе. Обычно это плохо заканчивается для лидера", — резюмировал Макгрегор.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20231123/vsu-1911422680.html
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911359278.html
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в мире, киев, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО, Владимир Путин, Россия
Миллионы. В США забили тревогу из-за неожиданного поведения командиров ВСУ

Макгрегор: ВСУ находятся на грани краха из-за высокого уровня дезертирства

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. ВСУ находятся на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Украинские солдаты сейчас дезертируют в большом количестве. Есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, потому что они не могут эвакуировать раненых", — отметил он.
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По мнению эксперта, конфликт для бывшей советской республики проигран, а у главы киевского режима Владимира Зеленского уже есть несколько маршрутов для побега.
"Зеленский разозлил миллионы украинцев, он повел их по пути к настоящей катастрофе. Обычно это плохо заканчивается для лидера", — резюмировал Макгрегор.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТОВладимир ПутинРоссия
 
 
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