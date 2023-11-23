https://ria.ru/20231123/vsu-1911422680.html

Генерал ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России в Запорожской области

Генерал ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 23.11.2023

Генерал ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России в Запорожской области

Минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:20

2023-11-23T18:20

2023-11-23T19:36

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Даже сегодня снова российская армия <…> делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на Энергодарском направлении, за последнюю неделю они установили около 25 минных полей", — сказал он.Как отметил военный, Москва создала достаточно мощную сеть учебных центров для подготовки офицеров. Кривонос высоко оценил их работу и признал, что российское руководство активно и качественно занимается подготовкой ресурсов.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.

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москва, сергей шойгу, сергей кривонос, вооруженные силы украины, нато, в мире