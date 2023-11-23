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Генерал ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:20 23.11.2023 (обновлено: 19:36 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vsu-1911422680.html
Генерал ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России в Запорожской области
Генерал ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России в Запорожской области - РИА Новости, 23.11.2023
Генерал ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России в Запорожской области
Минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:20
2023-11-23T19:36
специальная военная операция на украине
москва
сергей шойгу
сергей кривонос
вооруженные силы украины
нато
в мире
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".&quot;Даже сегодня снова российская армия &lt;…&gt; делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на Энергодарском направлении, за последнюю неделю они установили около 25 минных полей&quot;, — сказал он.Как отметил военный, Москва создала достаточно мощную сеть учебных центров для подготовки офицеров. Кривонос высоко оценил их работу и признал, что российское руководство активно и качественно занимается подготовкой ресурсов.ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
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москва, сергей шойгу, сергей кривонос, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Шойгу, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Генерал ВСУ забил тревогу из-за маневра ВС России в Запорожской области

Кривонос: российские минные поля на Запорожье стали неприятным сюрпризом для ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки Гиацинт-Б по позициям ВСУ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б" по позициям ВСУ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минные поля стали неприятным сюрпризом для украинских войск на Запорожском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
«

"Даже сегодня снова российская армия <…> делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на Энергодарском направлении, за последнюю неделю они установили около 25 минных полей", — сказал он.

Как отметил военный, Москва создала достаточно мощную сеть учебных центров для подготовки офицеров. Кривонос высоко оценил их работу и признал, что российское руководство активно и качественно занимается подготовкой ресурсов.
ВСУ уже шестой месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В начале октября президент Владимир Путин заявил, что армия противника потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А за три недели ноября, как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, потери украинских войск составили еще почти 14 тысяч бойцов и 1,8 тысячи единиц техники.
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