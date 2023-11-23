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Эксперт рассказал, как смена погоды повлияла на ситуацию близ Купянска - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:20 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/vsu-1911228624.html
Эксперт рассказал, как смена погоды повлияла на ситуацию близ Купянска
Эксперт рассказал, как смена погоды повлияла на ситуацию близ Купянска - РИА Новости, 23.11.2023
Эксперт рассказал, как смена погоды повлияла на ситуацию близ Купянска
Украинские силовики после установления минусовых температур и окончания осенней распутицы вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами на Купянском... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:20
2023-11-23T08:20
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
общество
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики после установления минусовых температур и окончания осенней распутицы вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ввиду стабильных минусовых температур на протяжении последних нескольких суток решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск. В большей степени усиление идет гранатометчиками и расчетами ПТУР (противотанковых управляемых ракет – ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что ранее эти участки для украинских силовиков не представляли угрозы из-за распутицы и болотистой местности. Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у харьковской Синьковки, уничтожила до 50 украинских военных и три единицы техники противника.
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россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Общество
Эксперт рассказал, как смена погоды повлияла на ситуацию близ Купянска

Марочко: смена погоды вынудила ВСУ менять тактику на Купянском направлении

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики после установления минусовых температур и окончания осенней распутицы вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ввиду стабильных минусовых температур на протяжении последних нескольких суток решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск. В большей степени усиление идет гранатометчиками и расчетами ПТУР (противотанковых управляемых ракет – ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко уточнил, что ранее эти участки для украинских силовиков не представляли угрозы из-за распутицы и болотистой местности.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у харьковской Синьковки, уничтожила до 50 украинских военных и три единицы техники противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 ноября, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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