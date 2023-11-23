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Эксперт рассказал, как смена погоды повлияла на ситуацию близ Купянска

Эксперт рассказал, как смена погоды повлияла на ситуацию близ Купянска - РИА Новости, 23.11.2023

Эксперт рассказал, как смена погоды повлияла на ситуацию близ Купянска

Украинские силовики после установления минусовых температур и окончания осенней распутицы вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами на Купянском... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:20

2023-11-23T08:20

2023-11-23T08:20

специальная военная операция на украине

россия

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андрей марочко

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общество

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ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики после установления минусовых температур и окончания осенней распутицы вынуждены усиливать оборону противотанковыми средствами на Купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) ввиду стабильных минусовых температур на протяжении последних нескольких суток решили усилить свою оборону на танкоопасных участках северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск. В большей степени усиление идет гранатометчиками и расчетами ПТУР (противотанковых управляемых ракет – ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко уточнил, что ранее эти участки для украинских силовиков не представляли угрозы из-за распутицы и болотистой местности. Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у харьковской Синьковки, уничтожила до 50 украинских военных и три единицы техники противника.

россия

луганская народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, общество