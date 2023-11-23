https://ria.ru/20231123/terrorizm-1911357650.html
Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции по борьбе с терроризмом
Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 23.11.2023
Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции по борьбе с терроризмом
Страны — члены ОДКБ проводят операцию "Наемник", направленную на борьбу с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:16
2023-11-23T15:16
2023-11-23T18:15
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Страны — члены ОДКБ проводят операцию "Наемник", направленную на борьбу с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации."Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок", — сказал он.По словам главы государства, благодаря продуктивному взаимодействию по линии МИДов, министерств обороны, советов безопасности и парламентов, страны ОДКБ оперативно согласовывали позиции по острым проблемам региональной и международной повестки.На сегодняшних переговорах в Минске присутствовали все главы государств — членов объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В организацию входят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Совет коллективной безопасности — высший орган ОДКБ.
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одкб, россия, владимир путин, в мире, армения, никол пашинян, дмитрий песков
ОДКБ, Россия, Владимир Путин, В мире, Армения, Никол Пашинян, Дмитрий Песков
Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции по борьбе с терроризмом
Путин на саммите ОДКБ рассказал об операции "Наемник" по борьбе с терроризмом
МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Страны — члены ОДКБ проводят операцию "Наемник", направленную на борьбу с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности организации.
"Последовательно укреплялось сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ "Наемник", направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок", — сказал он.
По словам главы государства, благодаря продуктивному взаимодействию по линии МИДов, министерств обороны, советов безопасности и парламентов, страны ОДКБ оперативно согласовывали позиции по острым проблемам региональной и международной повестки.
На сегодняшних переговорах в Минске присутствовали все главы государств — членов объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна
. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
В организацию входят шесть стран: Россия, Армения, Белоруссия
, Казахстан, Киргизия и Таджикистан
. Совет коллективной безопасности — высший орган ОДКБ.
Совет коллективной безопасности ОДКБ