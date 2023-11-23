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Минобрнауки: около 355 тысяч иностранных студентов учатся в вузах РФ

Минобрнауки: около 355 тысяч иностранных студентов учатся в вузах РФ - РИА Новости, 23.11.2023

Минобрнауки: около 355 тысяч иностранных студентов учатся в вузах РФ

Около 355 тысяч иностранных студентов, по предварительным данным, учатся в российских вузах в 2023/2024 учебном году, заявил замглавы Минобрнауки России... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:18

2023-11-23T19:18

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Около 355 тысяч иностранных студентов, по предварительным данным, учатся в российских вузах в 2023/2024 учебном году, заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. "Россия всегда была привлекательна для иностранных студентов. У нас очень значительное количество иностранных студентов получает образование в российских университетах, эта цифра даже превышает численность иностранных студентов во времена Советского Союза. В прошлом году она составляла порядка 351 тысячи человек. В этом году она еще немного выросла, по предварительным оценкам, порядка 355 тысяч человек", - сказал Могилевский в ходе торжественной церемонии вручения званий "Посол российского образования и науки". Торжественная церемония присвоения звания "Посол российского образования и науки" впервые прошла в Минобрнауки России, в ходе церемонии звания получили экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Карин Кнайсль, руководитель представительства "Курчатовский университет" в Республике Беларусь Эдуард Лобанович, генеральный директор ИНКОРВУЗ, консультант президента Республики Бенин по вопросам природных ресурсов Кочофа Анисет Габриэль. Также послами российского образования и науки стали генеральный директор инженерно-строительной компании CONSUDOM SRL, член президиума Доминиканского колледжа архитекторов и инженеров-геодезистов Сантос Иларио Ригоберто, директор департамента протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии, председатель Молодежного совета ЕЭК Данияр Турусбеков, генеральный директор OOO "РамТЭК", вице-председатель Общества ливанско-российской дружбы Нажим Риад Юсеф, генеральный почетный консул России в городе Агадир Абид Абдельлатиф, директор International Business Development HabibRafiq International PVT LTD Хасан Шахид, директор российско-арабского Центра культурного и делового сотрудничества, сопредседатель Российско-сирийского общества Ал-Джунди Ваддах Мухаммад. В министерстве пояснили, что миссия послов - продвижение российского образования и науки на ведущих международных специализированных и общественно значимых площадках, послами могут стать выпускники российских и советских вузов, которые добились выдающихся успехов в профессиональной деятельности, получившие высшее образование в российских и советских вузах, а также государственные и общественные деятели.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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