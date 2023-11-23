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Россияне рассказали, кого из музыкантов считают патриотами - РИА Новости, 23.11.2023
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Шоубиз
 
12:45 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/shaman-1911301812.html
Россияне рассказали, кого из музыкантов считают патриотами
Россияне рассказали, кого из музыкантов считают патриотами - РИА Новости, 23.11.2023
Россияне рассказали, кого из музыкантов считают патриотами
SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев возглавили список музыкантов-патриотов России, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:45
2023-11-23T12:45
шоубиз
россия
вциом
олег газманов
николай расторгуев
юрий шевчук
любэ
ддт
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев возглавили список музыкантов-патриотов России, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным центра, 27% россиян считают, что музыкантам и исполнителям следует публично демонстрировать свою политическую позицию, 26% считают, наоборот, что не следует, 43% отметили, что все зависит от конкретной ситуации, затруднились с ответом 4%. Больше половины россиян не одобряют решение музыкантов, которые в знак протеста против действий властей уехали из России с началом СВО, из них 51% совсем не одобряют, 12% скорее не одобряют. Одобрение выразили 13%, в чем-то одобряют их решение, а в чем-то не одобряют 8%. Каждый второй россиянин считает, что следует ограничивать влияние западной культуры на российскую молодежь, 41% респондентов ответили, что не надо, 9% затруднились с ответом. При этом молодежь чаще выступает против ограничений в отношении себя (66-60%), а россияне старше 35 лет склоняются к необходимости ограждать (35-44 лет - 52%, 45 лет и старше – 57–58%). Также у россиян спросили, какие варианты лучше всего соответствует их представлениям о патриотичной музыке: 49% выбрали вариант о том, что это песни о любви к малой родине, месте, где ты родился, 40% - песни о природе и культуре всей России, 34% - о достижениях народа, великих людей России, 32% - о предыдущих войнах, героях войны. Почти треть респондентов (28%) назвала SHAMAN патриотом России, 22% - Олега Газманова, 10% - Николая Расторгуева ("Любэ"), 8% - Юлию Чичерину, 6% - Григория Лепса, столько же назвали Александра Маршала, 5% указали Юрия Шевчука ("ДДТ"). Также россияне назвали Николая Баскова (4%), Дениса Майданова (3%), Льва Лещенко, Александра Розенбаума, Андрея Макаревича*, Полину Гагарину, Noize MC*, Бориса Гребенщикова*, Аллу Пугачеву (по 2%). Затруднились с ответом 37% россиян. Кроме того, россиян попросили назвать российских музыкантов, исполнителей, которые вызывают у них чувство гордости. Этот список тоже возглавил певец SHAMAN (22%), на втором месте Олег Газманов (13%). Также гордость россиян вызывают Юрий Шевчук и группы "ДДТ" (7%), Николай Расторгуев и "Любэ" (6%), Юлия Чичерина (5%), Александр Маршал (4%), Григорий Лепс (4%), Полина Гагарина (3%), Алла Пугачева, Валерий Кипелов, Пелагея, Лев Лещенко, Николай Басков, Виктор Цой ("Кино"), Лариса Долина, Александра Пахмутова (по 2%). Затруднились с ответом 22%. Алла Пугачева возглавила список исполнителей, которые вызывают у россиян чувство стыда. Так ответили 25% опрошенных респондентов. Далее следуют Филипп Киркоров (13%), SHAMAN (9%), Ольга Бузова (6%), Инстасамка (5%), Николай Басков (4%), Олег Газманов (4%). Также россияне упомянули в этом контексте Лайму Вайкуле, Валерия Меладзе, Данилу Милохина (по 3%), Диану Арбенину, Юрия Шевчука, Би-2 (по 2%). Затруднились с ответом 28% россиян, 2% считают, что чувство стыда у них вызывают все исполнители, которые покинули страну. Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 17-18 октября среди 1708 россиян от 18 лет. Метод опроса — интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html
https://ria.ru/20230803/muzyka-1887614504.html
https://ria.ru/20231105/shaman-1907536725.html
https://ria.ru/20230925/artisty-1895595951.html
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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4.7
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353
60
353
60
россия, вциом, олег газманов, николай расторгуев, юрий шевчук, любэ, ддт, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Россия, ВЦИОМ, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Юрий Шевчук, Любэ, ДДТ, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Россияне рассказали, кого из музыкантов считают патриотами

ВЦИОМ: SHAMAN возглавил список российских исполнителей-патриотов

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев возглавили список музыкантов-патриотов России, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным центра, 27% россиян считают, что музыкантам и исполнителям следует публично демонстрировать свою политическую позицию, 26% считают, наоборот, что не следует, 43% отметили, что все зависит от конкретной ситуации, затруднились с ответом 4%.
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Больше половины россиян не одобряют решение музыкантов, которые в знак протеста против действий властей уехали из России с началом СВО, из них 51% совсем не одобряют, 12% скорее не одобряют. Одобрение выразили 13%, в чем-то одобряют их решение, а в чем-то не одобряют 8%.
Каждый второй россиянин считает, что следует ограничивать влияние западной культуры на российскую молодежь, 41% респондентов ответили, что не надо, 9% затруднились с ответом. При этом молодежь чаще выступает против ограничений в отношении себя (66-60%), а россияне старше 35 лет склоняются к необходимости ограждать (35-44 лет - 52%, 45 лет и старше – 57–58%).
Также у россиян спросили, какие варианты лучше всего соответствует их представлениям о патриотичной музыке: 49% выбрали вариант о том, что это песни о любви к малой родине, месте, где ты родился, 40% - песни о природе и культуре всей России, 34% - о достижениях народа, великих людей России, 32% - о предыдущих войнах, героях войны.
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Почти треть респондентов (28%) назвала SHAMAN патриотом России, 22% - Олега Газманова, 10% - Николая Расторгуева ("Любэ"), 8% - Юлию Чичерину, 6% - Григория Лепса, столько же назвали Александра Маршала, 5% указали Юрия Шевчука ("ДДТ").
Также россияне назвали Николая Баскова (4%), Дениса Майданова (3%), Льва Лещенко, Александра Розенбаума, Андрея Макаревича*, Полину Гагарину, Noize MC*, Бориса Гребенщикова*, Аллу Пугачеву (по 2%). Затруднились с ответом 37% россиян.
Кроме того, россиян попросили назвать российских музыкантов, исполнителей, которые вызывают у них чувство гордости. Этот список тоже возглавил певец SHAMAN (22%), на втором месте Олег Газманов (13%). Также гордость россиян вызывают Юрий Шевчук и группы "ДДТ" (7%), Николай Расторгуев и "Любэ" (6%), Юлия Чичерина (5%), Александр Маршал (4%), Григорий Лепс (4%), Полина Гагарина (3%), Алла Пугачева, Валерий Кипелов, Пелагея, Лев Лещенко, Николай Басков, Виктор Цой ("Кино"), Лариса Долина, Александра Пахмутова (по 2%). Затруднились с ответом 22%.
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Алла Пугачева возглавила список исполнителей, которые вызывают у россиян чувство стыда. Так ответили 25% опрошенных респондентов. Далее следуют Филипп Киркоров (13%), SHAMAN (9%), Ольга Бузова (6%), Инстасамка (5%), Николай Басков (4%), Олег Газманов (4%). Также россияне упомянули в этом контексте Лайму Вайкуле, Валерия Меладзе, Данилу Милохина (по 3%), Диану Арбенину, Юрия Шевчука, Би-2 (по 2%).
Затруднились с ответом 28% россиян, 2% считают, что чувство стыда у них вызывают все исполнители, которые покинули страну.
Всероссийский интернет-опрос ВЦИОМ "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 17-18 октября среди 1708 россиян от 18 лет. Метод опроса — интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке на основе вероятностной панели. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
* Признан иноагентом в России
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ШоубизРоссияВЦИОМОлег ГазмановНиколай РасторгуевЮрий ШевчукЛюбэДДТSHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
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