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"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом - РИА Новости, 23.11.2023
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Шоубиз
 
02:00 23.11.2023 (обновлено: 02:04 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html
"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом
"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом - РИА Новости, 23.11.2023
"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом
Музыкант Эдуард Шарлот якобы умер, поэтому говорить о нем можно только хорошее или ничего вовсе, пошутил певец SHAMAN в интервью порталу StarHit. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T02:00
2023-11-23T02:04
шоубиз
shaman (ярослав дронов)
санкт-петербург
эдуард шарлот
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Музыкант Эдуард Шарлот якобы умер, поэтому говорить о нем можно только хорошее или ничего вовсе, пошутил певец SHAMAN в интервью порталу StarHit."Насколько я знаю, он (Шарлот. — Прим. ред.) умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего", — сказал Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMANa. — Прим. ред.).Ранее Шарлот вызвал SHAMANа на "творческую и музыкальную дуэль" во время которой артисты должны были "измерить вокальные диапазоны", а также "продемонстрировать навыки умения игры, сочинения композиции".Минувшей ночью Эдуарда Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.В среду Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил исполнителю 13 суток ареста за мелкое хулиганство.В пресс-службе суда пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.В июне певец опубликовал видео, на котором сжег свой паспорт. Исполнитель заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.Вскоре после задержания Шарлота в Санкт-Петербурге глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911052860.html
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shaman (ярослав дронов) , санкт-петербург, эдуард шарлот, россия
Шоубиз, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Санкт-Петербург, Эдуард Шарлот, Россия
"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом

SHAMAN пошутил над певцом Шарлотом, сжегшим российский паспорт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Музыкант Эдуард Шарлот якобы умер, поэтому говорить о нем можно только хорошее или ничего вовсе, пошутил певец SHAMAN в интервью порталу StarHit.
«
"Насколько я знаю, он (Шарлот. — Прим. ред.) умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего", — сказал Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMANa. — Прим. ред.).
Ранее Шарлот вызвал SHAMANа на "творческую и музыкальную дуэль" во время которой артисты должны были "измерить вокальные диапазоны", а также "продемонстрировать навыки умения игры, сочинения композиции".
Минувшей ночью Эдуарда Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.
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В среду Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил исполнителю 13 суток ареста за мелкое хулиганство.
В пресс-службе суда пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.

В июне певец опубликовал видео, на котором сжег свой паспорт. Исполнитель заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.
Вскоре после задержания Шарлота в Санкт-Петербурге глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
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ШоубизSHAMAN (Ярослав Дронов)Санкт-ПетербургЭдуард ШарлотРоссия
 
 
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