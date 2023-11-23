https://ria.ru/20231123/shaman-1911213680.html

"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом

"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом - РИА Новости, 23.11.2023

"Он умер". SHAMAN высказался о "дуэли" с певцом Шарлотом

Музыкант Эдуард Шарлот якобы умер, поэтому говорить о нем можно только хорошее или ничего вовсе, пошутил певец SHAMAN в интервью порталу StarHit. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T02:00

2023-11-23T02:00

2023-11-23T02:04

шоубиз

shaman (ярослав дронов)

санкт-петербург

эдуард шарлот

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Музыкант Эдуард Шарлот якобы умер, поэтому говорить о нем можно только хорошее или ничего вовсе, пошутил певец SHAMAN в интервью порталу StarHit."Насколько я знаю, он (Шарлот. — Прим. ред.) умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего", — сказал Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMANa. — Прим. ред.).Ранее Шарлот вызвал SHAMANа на "творческую и музыкальную дуэль" во время которой артисты должны были "измерить вокальные диапазоны", а также "продемонстрировать навыки умения игры, сочинения композиции".Минувшей ночью Эдуарда Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.В среду Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил исполнителю 13 суток ареста за мелкое хулиганство.В пресс-службе суда пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.В июне певец опубликовал видео, на котором сжег свой паспорт. Исполнитель заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.Вскоре после задержания Шарлота в Санкт-Петербурге глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором певец извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html

https://ria.ru/20231122/sharlot-1911052860.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

shaman (ярослав дронов) , санкт-петербург, эдуард шарлот, россия