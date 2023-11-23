https://ria.ru/20231123/sanktsii-1911392826.html
В МИД назвали общее число введенных против России санкций беспрецедентным
В МИД назвали общее число введенных против России санкций беспрецедентным - РИА Новости, 23.11.2023
В МИД назвали общее число введенных против России санкций беспрецедентным
На Западе появляется тенденция введения санкций "под предлогом борьбы с изменением климата", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:51
2023-11-23T16:51
2023-11-23T17:09
дмитрий биричевский
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в мире
совет федерации рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. На Западе появляется тенденция введения санкций "под предлогом борьбы с изменением климата", заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Наметилась опасная тенденция введения торговых ограничений под предлогом борьбы с изменением климата", - сказал дипломат в ходе круглого стола в Совете Федерации. По его словам, если еще три-четыре года назад, несмотря на все противоречия по Крыму, страны Запада сотрудничали с Россией по тематике, вовлекали в проблематику противодействия изменения климата, то сейчас Москву "отрезают и от этого, пытаясь установить свои нормы". Всего же, добавил он, число введенных против России ограничительных мер "беспрецедентно и уже превысило 17,5 тысячи".
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html
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дмитрий биричевский, россия, в мире, совет федерации рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Дмитрий Биричевский, Россия, В мире, Совет Федерации РФ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
В МИД назвали общее число введенных против России санкций беспрецедентным
МИД: число введенных против России ограничительных мер уже превысило 17,5 тысячи