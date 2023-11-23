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В Минске завершился саммит ОДКБ

В Минске завершился саммит ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023

В Минске завершился саммит ОДКБ

Встреча лидеров стран ОДКБ в Минске завершена, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:45

2023-11-23T18:45

2023-11-23T18:45

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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Встреча лидеров стран ОДКБ в Минске завершена, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Саммит лидеров стран ОДКБ завершен", - говорится в сообщении. Отмечается, что после официальной части саммита, которая включала переговоры в узком составе, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и подписание итоговых документов, у лидеров государств был рабочий обед. Telegram-канал также опубликовал фотографию, на которой запечатлены во время общения тет-а-тет президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В подписи к фото обращения внимание на то, что они держат "папки с документами" . Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.

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в мире, минск, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, никол пашинян, одкб