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В Минске завершился саммит ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
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18:45 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/sammit-1911428376.html
В Минске завершился саммит ОДКБ
В Минске завершился саммит ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
В Минске завершился саммит ОДКБ
Встреча лидеров стран ОДКБ в Минске завершена, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:45
2023-11-23T18:45
в мире
минск
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
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никол пашинян
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Встреча лидеров стран ОДКБ в Минске завершена, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Саммит лидеров стран ОДКБ завершен", - говорится в сообщении. Отмечается, что после официальной части саммита, которая включала переговоры в узком составе, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и подписание итоговых документов, у лидеров государств был рабочий обед. Telegram-канал также опубликовал фотографию, на которой запечатлены во время общения тет-а-тет президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В подписи к фото обращения внимание на то, что они держат "папки с документами" . Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
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в мире, минск, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, никол пашинян, одкб
В мире, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Никол Пашинян, ОДКБ
В Минске завершился саммит ОДКБ

В Минске завершился саммит лидеров стран ОДКБ

© РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
 Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Встреча лидеров стран ОДКБ в Минске завершена, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Саммит лидеров стран ОДКБ завершен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после официальной части саммита, которая включала переговоры в узком составе, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и подписание итоговых документов, у лидеров государств был рабочий обед.
Telegram-канал также опубликовал фотографию, на которой запечатлены во время общения тет-а-тет президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. В подписи к фото обращения внимание на то, что они держат "папки с документами" .
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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Вчера, 02:01
 
В миреМинскВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияНикол ПашинянОДКБ
 
 
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