https://ria.ru/20231123/rabota-1911397331.html

Котяков рассказал о переобучении по нацпроекту "Демография"

Котяков рассказал о переобучении по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 23.11.2023

Котяков рассказал о переобучении по нацпроекту "Демография"

Проходящие программу переобучения в рамках нацпроекта "Демография" россияне трудоустраиваются после еë завершения более чем в 80% случаев, сообщил министр труда РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:09

2023-11-23T17:09

2023-11-23T17:09

выставка-форум "россия"

общество

россия

антон котяков

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Проходящие программу переобучения в рамках нацпроекта "Демография" россияне трудоустраиваются после еë завершения более чем в 80% случаев, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Следующим вопросом с точки зрения самой переподготовки, важным стержнем этой программы (переобучения) является заключение трёхстороннего соглашения между работодателем, обучающей организацией и соискателем на старте самого процесса обучения. Работодатель смотрит на соискателя, понимает его способности, какую программу обучения он пройдет и после успешного завершения работодатель практически автоматически принимает его на работу. На сегодняшний день мы превысили показатель эффективности по этой программе более чем на 80%", - сказал Котяков во время пленарной сессии "Инвестиция в человека – инвестиция в будущее" на выставке "Россия". По его словам, переобучение как правило проходит в течение трёх месяцев. "Сегодня сформирован целый сектор учебных заведений как высших, так и средних специальных, которые предоставляют свои программы для повышения квалификации. Организация всего процесса обучения происходит через центры занятости, которые сейчас в нашей стране модернизируются", - добавил министр. В середине октября Котяков сообщал, что в течение следующих трёх лет планируется переобучение более 200 тысяч человек, они пройдут бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Демография". Во время сессии спикеры обсудили вопросы обеспечения социальной устойчивости, достижения стратегических целей социальной политики и сбалансированного экономического роста Ханты-Мансийского автономного округа. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20230905/zanyatost-1894226804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, антон котяков, выставка-форум "россия"