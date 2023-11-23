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Котяков рассказал о переобучении по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 23.11.2023
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17:09 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/rabota-1911397331.html
Котяков рассказал о переобучении по нацпроекту "Демография"
Котяков рассказал о переобучении по нацпроекту "Демография" - РИА Новости, 23.11.2023
Котяков рассказал о переобучении по нацпроекту "Демография"
Проходящие программу переобучения в рамках нацпроекта "Демография" россияне трудоустраиваются после еë завершения более чем в 80% случаев, сообщил министр труда РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:09
2023-11-23T17:09
выставка-форум "россия"
общество
россия
антон котяков
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Проходящие программу переобучения в рамках нацпроекта "Демография" россияне трудоустраиваются после еë завершения более чем в 80% случаев, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Следующим вопросом с точки зрения самой переподготовки, важным стержнем этой программы (переобучения) является заключение трёхстороннего соглашения между работодателем, обучающей организацией и соискателем на старте самого процесса обучения. Работодатель смотрит на соискателя, понимает его способности, какую программу обучения он пройдет и после успешного завершения работодатель практически автоматически принимает его на работу. На сегодняшний день мы превысили показатель эффективности по этой программе более чем на 80%", - сказал Котяков во время пленарной сессии "Инвестиция в человека – инвестиция в будущее" на выставке "Россия". По его словам, переобучение как правило проходит в течение трёх месяцев. "Сегодня сформирован целый сектор учебных заведений как высших, так и средних специальных, которые предоставляют свои программы для повышения квалификации. Организация всего процесса обучения происходит через центры занятости, которые сейчас в нашей стране модернизируются", - добавил министр. В середине октября Котяков сообщал, что в течение следующих трёх лет планируется переобучение более 200 тысяч человек, они пройдут бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Демография". Во время сессии спикеры обсудили вопросы обеспечения социальной устойчивости, достижения стратегических целей социальной политики и сбалансированного экономического роста Ханты-Мансийского автономного округа. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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общество, россия, антон котяков, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Антон Котяков, Выставка-форум "Россия"
Котяков рассказал о переобучении по нацпроекту "Демография"

Котяков: россияне после программы переобучения находят работу в 80% случаев

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Проходящие программу переобучения в рамках нацпроекта "Демография" россияне трудоустраиваются после еë завершения более чем в 80% случаев, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Следующим вопросом с точки зрения самой переподготовки, важным стержнем этой программы (переобучения) является заключение трёхстороннего соглашения между работодателем, обучающей организацией и соискателем на старте самого процесса обучения. Работодатель смотрит на соискателя, понимает его способности, какую программу обучения он пройдет и после успешного завершения работодатель практически автоматически принимает его на работу. На сегодняшний день мы превысили показатель эффективности по этой программе более чем на 80%", - сказал Котяков во время пленарной сессии "Инвестиция в человека – инвестиция в будущее" на выставке "Россия".
Ярмарка вакансий для подростков до 18 лет - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В России вырос уровень занятости среди молодежи
5 сентября, 09:29
По его словам, переобучение как правило проходит в течение трёх месяцев.
"Сегодня сформирован целый сектор учебных заведений как высших, так и средних специальных, которые предоставляют свои программы для повышения квалификации. Организация всего процесса обучения происходит через центры занятости, которые сейчас в нашей стране модернизируются", - добавил министр.
В середине октября Котяков сообщал, что в течение следующих трёх лет планируется переобучение более 200 тысяч человек, они пройдут бесплатное обучение в рамках нацпроекта "Демография".
Во время сессии спикеры обсудили вопросы обеспечения социальной устойчивости, достижения стратегических целей социальной политики и сбалансированного экономического роста Ханты-Мансийского автономного округа.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
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Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
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Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
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Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
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Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
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Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
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А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
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Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
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