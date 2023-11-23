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Первый путеводитель по Ленобласти презентовали в Выборге
Первый путеводитель по Ленобласти презентовали в Выборге - РИА Новости, 23.11.2023
Первый путеводитель по Ленобласти презентовали в Выборге
В Выборге туризм - один из драйверов экономики и здесь сегодня презентуем первый путеводитель по Ленобласти "География на вкус", написал губернатор... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:35
2023-11-23T13:35
2023-11-23T13:35
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
выборг
туризм
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С.-Петербург, 23 ноя – РИА Новости. В Выборге туризм - один из драйверов экономики и здесь сегодня презентуем первый путеводитель по Ленобласти "География на вкус", написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале. По его словам, гастрономический путеводитель расскажет гостям региона, где попробовать настоящее "ленинградское меню". "Действительно, хорошее путешествие запоминается и вкусом тоже. Тем более, что яблоки из Луги отличаются от Приозерских, а форель из Вуоксы совсем другая, чем в Подпорожье. Я был во многих фермерских хозяйствах, и вкусы их продуктов уникальны. Путеводитель поможет жителям и гостям области и, конечно, фермерам и бизнесу сферы гостеприимства", - отметил Дрозденко. В свою очередь, в пресс-службе областной администрации рассказали, что в первый гастрономический путеводитель вошли рестораны, кафе, фермы Приозерского, Подпорожского и Лужицкого и других районов, где можно попробовать уникальную кухню региона: судака по-ижорски, Суворовскую похлебку, Петровскую уху, вепсские калитки и многое другое. В Ленинградской области в последние несколько лет отмечается рост внутреннего туризма. Только в 2022 году область посетили шесть миллионов человек, добавили в пресс-службе.
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александр дрозденко, ленинградская область, выборг, туризм
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Выборг, Туризм
С.-Петербург, 23 ноя – РИА Новости. В Выборге туризм - один из драйверов экономики и здесь сегодня презентуем первый путеводитель по Ленобласти "География на вкус", написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем официальном телеграм-канале.
По его словам, гастрономический путеводитель расскажет гостям региона, где попробовать настоящее "ленинградское меню".
"Действительно, хорошее путешествие запоминается и вкусом тоже. Тем более, что яблоки из Луги
отличаются от Приозерских, а форель из Вуоксы совсем другая, чем в Подпорожье
. Я был во многих фермерских хозяйствах, и вкусы их продуктов уникальны. Путеводитель поможет жителям и гостям области и, конечно, фермерам и бизнесу сферы гостеприимства", - отметил Дрозденко.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации рассказали, что в первый гастрономический путеводитель вошли рестораны, кафе, фермы Приозерского, Подпорожского и Лужицкого и других районов, где можно попробовать уникальную кухню региона: судака по-ижорски, Суворовскую похлебку, Петровскую уху, вепсские калитки и многое другое.
В Ленинградской области в последние несколько лет отмечается рост внутреннего туризма. Только в 2022 году область посетили шесть миллионов человек, добавили в пресс-службе.
Молодежь поможет Ленобласти раскрыть турпривлекательность региона