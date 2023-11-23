https://ria.ru/20231123/proftestirovanie-1911356122.html

Более 4500 школьников Москвы прошли профтестирование в центре "Моя карьера"

Более 4500 школьников Москвы прошли профтестирование в центре "Моя карьера" - РИА Новости, 23.11.2023

Более 4500 школьников Москвы прошли профтестирование в центре "Моя карьера"

Более 4,5 тысяч учеников девятых классов, планирующих поступить в столичные колледжи, прошли за месяц профориентационное тестирование в центре "Моя карьера",... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:04

2023-11-23T15:04

2023-11-23T15:43

москва

анастасия ракова

школы

общество

дети

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысяч учеников девятых классов, планирующих поступить в столичные колледжи, прошли за месяц профориентационное тестирование в центре "Моя карьера", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Каждый подросток получил индивидуальную рекомендацию по выбору направления обучения и конкретного учебного заведения. В топ-5 сфер, интересующих школьников, которые прошли тест, вошли креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность. "В настоящее время на рынке труда наблюдается колоссальный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Мы запустили дополнительную программу профориентации для девятиклассников, чтобы познакомить их с широким спектром среднего профессионального образования столицы и возможностями, которые открываются после его окончания. Эта инициатива вызвала большой интерес школьников и их родителей. Более четырех с половиной тысяч ребят приняли участие в этом тестировании. Результаты показывают, что более чем 80% участников профориентационных встреч уже выбрали конкретную специальность и этим летом будут поступать в колледж", - приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы. Как отмечается в сообщении, тестирование начинается с рассказа о рынке труда Москвы и о том, какие профессии будут нужны столице в будущем. Сам тест состоит из 20 вопросов, которые помогают разобраться в профессиональных интересах школьника. Эксперты из центра "Моя карьера" индивидуально обсуждают результаты теста с каждым пришедшим и советуют наиболее подходящие направления обучения, рассказывают, какие колледжи готовят сейчас таких специалистов. В центре можно сразу познакомиться с этими учебными заведениями и спланировать дальнейшее поступление. Сотрудники колледжей помогают больше узнать о рекомендованных профессиях, программах обучения, работодателях, которые предлагают места для стажировки и трудоустройства студентов, и о размере будущей заработной платы. Здесь также помогают составить план действий для поступления в выбранный колледж. Кроме того, в центре "Моя карьера" проходит цикл мероприятий "Родительские субботы профориентации". На встречах специалисты отвечают на вопросы, рассказывают о том, какие перспективы есть сегодня на рынке труда, а также как помочь ребенку успешно реализоваться в профессии и обеспечить стабильный доход.

https://na.ria.ru/20231026/kolledzh-1905310471.html

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москва, анастасия ракова , школы, общество, дети