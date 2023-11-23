Рейтинг@Mail.ru
Более 4500 школьников Москвы прошли профтестирование в центре "Моя карьера" - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 23.11.2023 (обновлено: 15:43 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/proftestirovanie-1911356122.html
Более 4500 школьников Москвы прошли профтестирование в центре "Моя карьера"
Более 4500 школьников Москвы прошли профтестирование в центре "Моя карьера" - РИА Новости, 23.11.2023
Более 4500 школьников Москвы прошли профтестирование в центре "Моя карьера"
Более 4,5 тысяч учеников девятых классов, планирующих поступить в столичные колледжи, прошли за месяц профориентационное тестирование в центре "Моя карьера",... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:04
2023-11-23T15:43
москва
анастасия ракова
школы
общество
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911362419_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_db40d2f437bf82e04b55233771075246.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысяч учеников девятых классов, планирующих поступить в столичные колледжи, прошли за месяц профориентационное тестирование в центре "Моя карьера", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Каждый подросток получил индивидуальную рекомендацию по выбору направления обучения и конкретного учебного заведения. В топ-5 сфер, интересующих школьников, которые прошли тест, вошли креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность. "В настоящее время на рынке труда наблюдается колоссальный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Мы запустили дополнительную программу профориентации для девятиклассников, чтобы познакомить их с широким спектром среднего профессионального образования столицы и возможностями, которые открываются после его окончания. Эта инициатива вызвала большой интерес школьников и их родителей. Более четырех с половиной тысяч ребят приняли участие в этом тестировании. Результаты показывают, что более чем 80% участников профориентационных встреч уже выбрали конкретную специальность и этим летом будут поступать в колледж", - приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы. Как отмечается в сообщении, тестирование начинается с рассказа о рынке труда Москвы и о том, какие профессии будут нужны столице в будущем. Сам тест состоит из 20 вопросов, которые помогают разобраться в профессиональных интересах школьника. Эксперты из центра "Моя карьера" индивидуально обсуждают результаты теста с каждым пришедшим и советуют наиболее подходящие направления обучения, рассказывают, какие колледжи готовят сейчас таких специалистов. В центре можно сразу познакомиться с этими учебными заведениями и спланировать дальнейшее поступление. Сотрудники колледжей помогают больше узнать о рекомендованных профессиях, программах обучения, работодателях, которые предлагают места для стажировки и трудоустройства студентов, и о размере будущей заработной платы. Здесь также помогают составить план действий для поступления в выбранный колледж. Кроме того, в центре "Моя карьера" проходит цикл мероприятий "Родительские субботы профориентации". На встречах специалисты отвечают на вопросы, рассказывают о том, какие перспективы есть сегодня на рынке труда, а также как помочь ребенку успешно реализоваться в профессии и обеспечить стабильный доход.
https://na.ria.ru/20231026/kolledzh-1905310471.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911362419_85:28:1150:827_1920x0_80_0_0_3889671cf526f08dd5fe1e37848e166e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анастасия ракова , школы, общество, дети
Москва, Анастасия Ракова , Школы, Общество, Дети

Более 4500 школьников Москвы прошли профтестирование в центре "Моя карьера"

© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Более 4,5 тысяч учеников девятых классов, планирующих поступить в столичные колледжи, прошли за месяц профориентационное тестирование в центре "Моя карьера", сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Каждый подросток получил индивидуальную рекомендацию по выбору направления обучения и конкретного учебного заведения. В топ-5 сфер, интересующих школьников, которые прошли тест, вошли креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность.
"В настоящее время на рынке труда наблюдается колоссальный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Мы запустили дополнительную программу профориентации для девятиклассников, чтобы познакомить их с широким спектром среднего профессионального образования столицы и возможностями, которые открываются после его окончания. Эта инициатива вызвала большой интерес школьников и их родителей. Более четырех с половиной тысяч ребят приняли участие в этом тестировании. Результаты показывают, что более чем 80% участников профориентационных встреч уже выбрали конкретную специальность и этим летом будут поступать в колледж", - приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Студенты на занятии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Фестиваль колледжей пройдет в Москве
26 октября, 10:27
Как отмечается в сообщении, тестирование начинается с рассказа о рынке труда Москвы и о том, какие профессии будут нужны столице в будущем. Сам тест состоит из 20 вопросов, которые помогают разобраться в профессиональных интересах школьника. Эксперты из центра "Моя карьера" индивидуально обсуждают результаты теста с каждым пришедшим и советуют наиболее подходящие направления обучения, рассказывают, какие колледжи готовят сейчас таких специалистов. В центре можно сразу познакомиться с этими учебными заведениями и спланировать дальнейшее поступление. Сотрудники колледжей помогают больше узнать о рекомендованных профессиях, программах обучения, работодателях, которые предлагают места для стажировки и трудоустройства студентов, и о размере будущей заработной платы. Здесь также помогают составить план действий для поступления в выбранный колледж.
Кроме того, в центре "Моя карьера" проходит цикл мероприятий "Родительские субботы профориентации". На встречах специалисты отвечают на вопросы, рассказывают о том, какие перспективы есть сегодня на рынке труда, а также как помочь ребенку успешно реализоваться в профессии и обеспечить стабильный доход.
 
МоскваАнастасия РаковаШколыОбществоДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала