https://ria.ru/20231123/premiya-1911292187.html

На премию "Знание" подали заявки участники из 30 стран, сообщил Кириенко

На премию "Знание" подали заявки участники из 30 стран, сообщил Кириенко - РИА Новости, 23.11.2023

На премию "Знание" подали заявки участники из 30 стран, сообщил Кириенко

Просветители из более чем 30 стран подали заявки на премию "Знание", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:17

2023-11-23T12:17

2023-11-23T19:07

сергей кириенко

латинская америка

сша

россия

в мире

африка

юго-восточная азия

год педагога и наставника

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Просветители из более чем 30 стран подали заявки на премию "Знание", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "У нас в этом году впервые международная номинация. Прием заявок продолжается. Сегодня уже более 30 стран. Причем все континенты", - сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской награды "Знание. Премия". На премию подали заявки из США, Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов. Также Кириенко отметил, что в конкурсе в этом году участвуют все 89 регионов России, в том числе новые регионы. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок. В 2023 году награда вручается в 17 номинациях - их стало на четыре больше, чем в прошлом году, среди новых номинаций - "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ" и "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения", а номинация "За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес" была расширена и теперь также включает в себя сферу права, кроме того, в Год педагога и наставника была учреждена особая номинация - "Наставник года".

https://ria.ru/20230916/znanie-1896675806.html

латинская америка

сша

россия

африка

юго-восточная азия

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сергей кириенко, латинская америка, сша, россия, в мире, африка, юго-восточная азия