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На премию "Знание" подали заявки участники из 30 стран, сообщил Кириенко - РИА Новости, 23.11.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
12:17 23.11.2023 (обновлено: 19:07 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/premiya-1911292187.html
На премию "Знание" подали заявки участники из 30 стран, сообщил Кириенко
На премию "Знание" подали заявки участники из 30 стран, сообщил Кириенко - РИА Новости, 23.11.2023
На премию "Знание" подали заявки участники из 30 стран, сообщил Кириенко
Просветители из более чем 30 стран подали заявки на премию "Знание", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:17
2023-11-23T19:07
сергей кириенко
латинская америка
сша
россия
в мире
африка
юго-восточная азия
год педагога и наставника
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Просветители из более чем 30 стран подали заявки на премию "Знание", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "У нас в этом году впервые международная номинация. Прием заявок продолжается. Сегодня уже более 30 стран. Причем все континенты", - сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской награды "Знание. Премия". На премию подали заявки из США, Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов. Также Кириенко отметил, что в конкурсе в этом году участвуют все 89 регионов России, в том числе новые регионы. Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок. В 2023 году награда вручается в 17 номинациях - их стало на четыре больше, чем в прошлом году, среди новых номинаций - "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ" и "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения", а номинация "За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес" была расширена и теперь также включает в себя сферу права, кроме того, в Год педагога и наставника была учреждена особая номинация - "Наставник года".
https://ria.ru/20230916/znanie-1896675806.html
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сергей кириенко, латинская америка, сша, россия, в мире, африка, юго-восточная азия
Сергей Кириенко, Латинская Америка, США, Россия, В мире, Африка, Юго-Восточная Азия, Год педагога и наставника
На премию "Знание" подали заявки участники из 30 стран, сообщил Кириенко

Кириенко: на премию "Знание" подали заявки участники из более чем 30 стран

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко на заседании Почетного жюри просветительской награды "Знание. Премия". 23 ноября 2023
Сергей Кириенко на заседании Почетного жюри просветительской награды Знание. Премия. 23 ноября 2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко на заседании Почетного жюри просветительской награды "Знание. Премия". 23 ноября 2023
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Просветители из более чем 30 стран подали заявки на премию "Знание", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«
"У нас в этом году впервые международная номинация. Прием заявок продолжается. Сегодня уже более 30 стран. Причем все континенты", - сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской награды "Знание. Премия".
На премию подали заявки из США, Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов.
Также Кириенко отметил, что в конкурсе в этом году участвуют все 89 регионов России, в том числе новые регионы.
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ. Лауреатами станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В 2022 году было собрано более 6 тысяч заявок.
В 2023 году награда вручается в 17 номинациях - их стало на четыре больше, чем в прошлом году, среди новых номинаций - "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ" и "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения", а номинация "За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес" была расширена и теперь также включает в себя сферу права, кроме того, в Год педагога и наставника была учреждена особая номинация - "Наставник года".
Генеральный директор Российского общества Знание Максим Древаль - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Из новых регионов поступило 400 заявок на премию общества "Знание"
16 сентября, 10:12
 
Год педагога и наставникаСергей КириенкоЛатинская АмерикаСШАРоссияВ миреАфрикаЮго-Восточная Азия
 
 
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