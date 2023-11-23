https://ria.ru/20231123/peskov-1911382318.html

В Кремле выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией

В Кремле выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией - РИА Новости, 23.11.2023

В Кремле выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ в Минске, в интервью Павлу Зарубину выразил... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:20

2023-11-23T16:20

2023-11-23T20:12

в мире

армения

россия

одкб

минск

дмитрий песков

павел зарубин

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ в Минске, в интервью Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Армения не меняет векторы своей внешней политики и остается союзником и стратегическим партнером для стран объединения. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста."Мы надеемся, что Армения не меняет векторы своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим — и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать", — сказал Песков.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи.

https://ria.ru/20231123/odkb-1911365726.html

армения

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, россия, одкб, минск, дмитрий песков, павел зарубин, никол пашинян