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В Кремле выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией - РИА Новости, 23.11.2023
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16:20 23.11.2023 (обновлено: 20:12 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/peskov-1911382318.html
В Кремле выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией
В Кремле выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией - РИА Новости, 23.11.2023
В Кремле выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ в Минске, в интервью Павлу Зарубину выразил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:20
2023-11-23T20:12
в мире
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россия
одкб
минск
дмитрий песков
павел зарубин
никол пашинян
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ в Минске, в интервью Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Армения не меняет векторы своей внешней политики и остается союзником и стратегическим партнером для стран объединения. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.&quot;Мы надеемся, что Армения не меняет векторы своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим — и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать&quot;, — сказал Песков.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи.
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в мире, армения, россия, одкб, минск, дмитрий песков, павел зарубин, никол пашинян
В мире, Армения, Россия, ОДКБ, Минск, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Никол Пашинян
В Кремле выразили надежду на продолжение сотрудничества с Арменией

Песков: РФ надеется, что Армения останется ее союзником и партнером

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие представителей Армении на саммите ОДКБ в Минске, в интервью Павлу Зарубину выразил надежду на то, что Армения не меняет векторы своей внешней политики и остается союзником и стратегическим партнером для стран объединения. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста.
«

"Мы надеемся, что Армения не меняет векторы своей внешней политики, Армения остается нашим союзником, нашим партнером стратегическим — и в двустороннем плане, и в плане взаимодействия в многосторонних форматах. Будем дальше с ними разговаривать", — сказал Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее сообщил, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи.
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В миреАрменияРоссияОДКБМинскДмитрий ПесковПавел ЗарубинНикол Пашинян
 
 
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