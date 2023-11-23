https://ria.ru/20231123/peregovory-1911355366.html

Россия и Норвегия ведут диалог о работе КПП на границе

Россия и Норвегия ведут диалог о работе КПП на границе - РИА Новости, 23.11.2023

Россия и Норвегия ведут диалог о работе КПП на границе

Между Россией и Норвегией ведется обсуждение работы пункта пропуска на общей границе, есть основания полагать, что его не закроют, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:00

2023-11-23T15:00

2023-11-23T15:13

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Между Россией и Норвегией ведется обсуждение работы пункта пропуска на общей границе, есть основания полагать, что его не закроют, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии.Ранее телекомпания TV2 привела ответ премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре на вопрос о том, может ли Норвегия закрыть со своей стороны единственный КПП на границе с Россией. По словам премьера, такая мера возможна, "если это будет необходимо"."Российская и норвежская стороны находятся в диалоге по различным каналам в отношении вопросов, касающихся функционирования пункта пропуска через совместную границу. Есть основания рассчитывать, что он не будет закрыт", - рассказали в посольстве.Финский кабмин ранее решил на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - это самый северный КПП "Райя-Йоосепи".Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.

https://ria.ru/20231029/torgovlya-1905929450.html

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