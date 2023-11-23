Рейтинг@Mail.ru
Управляющий "Открытие Холдинга" требует 9,8 миллиарда от экс-совладельцев - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:19 23.11.2023 (обновлено: 21:53 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/otkrytie-1911454651.html
Управляющий "Открытие Холдинга" требует 9,8 миллиарда от экс-совладельцев
Управляющий "Открытие Холдинга" требует 9,8 миллиарда от экс-совладельцев - РИА Новости, 23.11.2023
Управляющий "Открытие Холдинга" требует 9,8 миллиарда от экс-совладельцев
Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 миллиарда рублей... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T21:19
2023-11-23T21:53
экономика
москва
леонид федун
вагит алекперов
"фк открытие"
открытие холдинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775135376_0:199:3070:1927_1920x0_80_0_0_91474fc8839bbc6d41f818bc61f56fa7.jpg
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 миллиарда рублей солидарно с Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые ранее были совладельцами "Открытие Холдинга", и четырех связанных с ними компаний, следует из опубликованного в четверг на Федресурсе сообщения Булатовой."Конкурсный управляющий… сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited… АО "Капитал"… ООО "Резерв Инвест"… АО "Частные Активы"… в пользу АО "Открытие Холдинг"… убытков в размере 9 753 000 000… рублей", - говорится в сообщении.До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% этой кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.Основания заявленных Булатовой требований пока неизвестны. Ранее сообщалось, что суды четырех инстанций, включая Верховный в 2019 году, по иску банка "ФК Открытие" взыскали около 9,7 миллиарда рублей с кипрской компании Gatecraft Limited, которой принадлежало около 8% в "Открытие Холдинге". В датированных июлем 2017 года документах указывалось, что на тот момент бенефициарами этой кипрской компании были Алекперов и Федун, известные как владельцы крупных пакетов акций "Лукойла".В иске, поданном в мае 2018 года, банк "ФК Открытие" потребовал от Gatecraft погасить задолженность по договору кредитной линии от 21 августа 2014 года, включая 9 миллиардов рублей основного долга и более 672 миллионов рублей процентов. Суды полностью удовлетворили требования.Владельцами компании "Частные активы" Forbes ранее называл Федуна и Алекперова. По данным издания, она управляла их закрытыми фондами. Согласно сведениям в ЕГРЮЛ, "Частные активы" управляют закрытым паевым инвестиционным фондом "Стратегические инвестиции", который является единственным участником ООО "Резерв Инвест". Уставный капитал этой компании превышает 118 миллиардов рублей.Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает заявление Булатовой о привлечении контролирующих лиц "Открытие Холдинга" к субсидиарной ответственности по его долгам, которые ориентировочно превышают 1 триллион рублей. Среди ответчиков - 18 бывших руководителей компании, включая Беляева и Аганбегяна, и одно юрлицо – ООО "АБЕ Консалтинг".
https://ria.ru/20231121/rf-1910874031.html
https://ria.ru/20231117/registratsiya-1767988031.html
https://ria.ru/20231101/milliardery-1906627880.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775135376_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_fce241ea71c683462212e019f727b6f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, леонид федун, вагит алекперов, "фк открытие", открытие холдинг
Экономика, Москва, Леонид Федун, Вагит Алекперов, "ФК Открытие", Открытие Холдинг
Управляющий "Открытие Холдинга" требует 9,8 миллиарда от экс-совладельцев

Управляющий "Открытие Холдинга" требует 9,8 миллиарда от Алекперова и Федуна

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфис банка "Открытие" в Москве
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 миллиарда рублей солидарно с Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые ранее были совладельцами "Открытие Холдинга", и четырех связанных с ними компаний, следует из опубликованного в четверг на Федресурсе сообщения Булатовой.
"Конкурсный управляющий… сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited… АО "Капитал"… ООО "Резерв Инвест"… АО "Частные Активы"… в пользу АО "Открытие Холдинг"… убытков в размере 9 753 000 000… рублей", - говорится в сообщении.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
ВТБ возглавил рейтинг Forbes по убыточным корпорациям в России
21 ноября, 17:22
До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% этой кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.
Основания заявленных Булатовой требований пока неизвестны. Ранее сообщалось, что суды четырех инстанций, включая Верховный в 2019 году, по иску банка "ФК Открытие" взыскали около 9,7 миллиарда рублей с кипрской компании Gatecraft Limited, которой принадлежало около 8% в "Открытие Холдинге". В датированных июлем 2017 года документах указывалось, что на тот момент бенефициарами этой кипрской компании были Алекперов и Федун, известные как владельцы крупных пакетов акций "Лукойла".
В иске, поданном в мае 2018 года, банк "ФК Открытие" потребовал от Gatecraft погасить задолженность по договору кредитной линии от 21 августа 2014 года, включая 9 миллиардов рублей основного долга и более 672 миллионов рублей процентов. Суды полностью удовлетворили требования.
Как самостоятельно зарегистрировать ООО: алгоритм и советы юристов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Как самостоятельно зарегистрировать ООО: алгоритм и советы юристов
17 ноября, 16:17
Владельцами компании "Частные активы" Forbes ранее называл Федуна и Алекперова. По данным издания, она управляла их закрытыми фондами. Согласно сведениям в ЕГРЮЛ, "Частные активы" управляют закрытым паевым инвестиционным фондом "Стратегические инвестиции", который является единственным участником ООО "Резерв Инвест". Уставный капитал этой компании превышает 118 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает заявление Булатовой о привлечении контролирующих лиц "Открытие Холдинга" к субсидиарной ответственности по его долгам, которые ориентировочно превышают 1 триллион рублей. Среди ответчиков - 18 бывших руководителей компании, включая Беляева и Аганбегяна, и одно юрлицо – ООО "АБЕ Консалтинг".
Президент - председатель правления компании Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Крупнейшие российские бизнесмены стали богаче на 24 миллиарда долларов
1 ноября, 11:22
 
ЭкономикаМоскваЛеонид ФедунВагит Алекперов"ФК Открытие"Открытие Холдинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала