Управляющий "Открытие Холдинга" требует 9,8 миллиарда от экс-совладельцев
Управляющий "Открытие Холдинга" требует 9,8 миллиарда от Алекперова и Федуна
Офис банка "Открытие" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Конкурсный управляющий "Открытие Холдинга" Мария Булатова просит арбитражный суд Москвы взыскать в пользу компании убытки в размере около 9,8 миллиарда рублей солидарно с Вагита Алекперова и Леонида Федуна, которые ранее были совладельцами "Открытие Холдинга", и четырех связанных с ними компаний, следует из опубликованного в четверг на Федресурсе сообщения Булатовой.
"Конкурсный управляющий… сообщает о подаче заявления о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited… АО "Капитал"… ООО "Резерв Инвест"… АО "Частные Активы"… в пользу АО "Открытие Холдинг"… убытков в размере 9 753 000 000… рублей", - говорится в сообщении.
До начала санации банка "ФК Открытие" в августе 2017 года "Открытие Холдингу" принадлежало 66,4% этой кредитной организации. Бенефициарами "Открытие Холдинга" на тот момент были один из основателей банка "Открытие" Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Несиса, а также президент банка "Открытие" Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.
Основания заявленных Булатовой требований пока неизвестны. Ранее сообщалось, что суды четырех инстанций, включая Верховный в 2019 году, по иску банка "ФК Открытие" взыскали около 9,7 миллиарда рублей с кипрской компании Gatecraft Limited, которой принадлежало около 8% в "Открытие Холдинге". В датированных июлем 2017 года документах указывалось, что на тот момент бенефициарами этой кипрской компании были Алекперов и Федун, известные как владельцы крупных пакетов акций "Лукойла".
В иске, поданном в мае 2018 года, банк "ФК Открытие" потребовал от Gatecraft погасить задолженность по договору кредитной линии от 21 августа 2014 года, включая 9 миллиардов рублей основного долга и более 672 миллионов рублей процентов. Суды полностью удовлетворили требования.
Владельцами компании "Частные активы" Forbes ранее называл Федуна и Алекперова. По данным издания, она управляла их закрытыми фондами. Согласно сведениям в ЕГРЮЛ, "Частные активы" управляют закрытым паевым инвестиционным фондом "Стратегические инвестиции", который является единственным участником ООО "Резерв Инвест". Уставный капитал этой компании превышает 118 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает заявление Булатовой о привлечении контролирующих лиц "Открытие Холдинга" к субсидиарной ответственности по его долгам, которые ориентировочно превышают 1 триллион рублей. Среди ответчиков - 18 бывших руководителей компании, включая Беляева и Аганбегяна, и одно юрлицо – ООО "АБЕ Консалтинг".