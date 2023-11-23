https://ria.ru/20231123/odkb-1911398073.html

Президент Казахстана призвал ОДКБ к жесткой, но корректной риторике

Президент Казахстана призвал ОДКБ к жесткой, но корректной риторике - РИА Новости, 23.11.2023

Президент Казахстана призвал ОДКБ к жесткой, но корректной риторике

Риторика Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна быть жесткой, но корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников,... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:11

2023-11-23T17:11

2023-11-23T17:14

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АСТАНА, 23 ноя – РИА Новости. Риторика Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна быть жесткой, но корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком формате в Минске, президент Казахстана отметил, что при "выстраивании тактики и стратегии деятельности ОДКБ, необходимо учитывать угрозы и вызовы современных реалий". "Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств-участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. Подобные заявления могут также получить и, похоже, уже получают совершенно неверную интерпретацию. Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи", – приводит слова Токаева пресс-служба главы республики. Лидер Казахстана отметил, что "ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников". Токаев заявил, что Казахстан нацелен на поступательное и сбалансированное развитие Организации, укрепление коллективной безопасности с учетом национальных интересов всех государств-членов, отмечено в релизе.

https://ria.ru/20231123/odkb-1911385004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, касым-жомарт токаев, одкб, в мире