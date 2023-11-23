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Представители Армении не приехали на саммит ОДКБ в Минске - РИА Новости, 23.11.2023
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16:07 23.11.2023 (обновлено: 16:08 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/odkb-1911375879.html
Представители Армении не приехали на саммит ОДКБ в Минске
Представители Армении не приехали на саммит ОДКБ в Минске - РИА Новости, 23.11.2023
Представители Армении не приехали на саммит ОДКБ в Минске
Никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:07
2023-11-23T16:08
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Никого", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, кто был на саммите от Армении. На просьбу уточнить, значит ли отказ армянской стороны от участия в саммите, что страна намерена выйти из ОДКБ, помощник президента отметил: "Это значит то, что они не приехали сегодня на заседание. И практически не участвовали в его подготовке".
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в мире, армения, россия, юрий ушаков, одкб
В мире, Армения, Россия, Юрий Ушаков, ОДКБ
Представители Армении не приехали на саммит ОДКБ в Минске

Ушаков: никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьСаммит ОДКБ в Минске
Саммит ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Саммит ОДКБ в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Никого", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, кто был на саммите от Армении.
На просьбу уточнить, значит ли отказ армянской стороны от участия в саммите, что страна намерена выйти из ОДКБ, помощник президента отметил: "Это значит то, что они не приехали сегодня на заседание. И практически не участвовали в его подготовке".
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В миреАрменияРоссияЮрий УшаковОДКБ
 
 
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