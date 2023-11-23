https://ria.ru/20231123/odkb-1911375879.html

Представители Армении не приехали на саммит ОДКБ в Минске

Представители Армении не приехали на саммит ОДКБ в Минске - РИА Новости, 23.11.2023

Представители Армении не приехали на саммит ОДКБ в Минске

Никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:07

2023-11-23T16:07

2023-11-23T16:08

в мире

армения

россия

юрий ушаков

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911328327_131:0:1647:853_1920x0_80_0_0_2fe077ac013b153319fb442cd95a429d.jpg

МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Никого из представителей Армении не было на саммите ОДКБ в Минске, страна почти не участвовала в подготовке этой встречи, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Никого", - сказал Ушаков в ответ на вопрос о том, кто был на саммите от Армении. На просьбу уточнить, значит ли отказ армянской стороны от участия в саммите, что страна намерена выйти из ОДКБ, помощник президента отметил: "Это значит то, что они не приехали сегодня на заседание. И практически не участвовали в его подготовке".

https://ria.ru/20231025/pashinyan-1905270148.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, юрий ушаков, одкб