https://ria.ru/20231123/odkb-1911351952.html
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность - РИА Новости, 23.11.2023
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность
Готовность системы безопасности стран ОДКБ очень высокая, периодически ее проверяют в ходе учений, укрепляют и совместную ПВО, в том числе с учетом опыта... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:48
2023-11-23T14:48
2023-11-23T17:00
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Готовность системы безопасности стран ОДКБ очень высокая, периодически ее проверяют в ходе учений, укрепляют и совместную ПВО, в том числе с учетом опыта спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Готовность достаточно высокая. Тем более что мы периодически ее проверяем, проводим учения на разных полигонах, в разных странах-членах ОДКБ. Поэтому готовность очень высокая", - сказал журналистам он, отвечая на вопрос о готовности системы безопасности ОДКБ."Мы продолжаем делать все, чтобы и совместная система противовоздушной обороны с каждым государством-членом ОДКБ - мы укрепляем, усиливаем, в том числе, естественно, с учетом опыта специальной военной операции", - добавил Шойгу.
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одкб, в мире, сергей шойгу, россия
ОДКБ, В мире, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Готовность системы безопасности стран ОДКБ очень высокая, периодически ее проверяют в ходе учений, укрепляют и совместную ПВО, в том числе с учетом опыта спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Готовность достаточно высокая. Тем более что мы периодически ее проверяем, проводим учения на разных полигонах, в разных странах-членах ОДКБ. Поэтому готовность очень высокая", - сказал журналистам он, отвечая на вопрос о готовности системы безопасности ОДКБ.
"Мы продолжаем делать все, чтобы и совместная система противовоздушной обороны с каждым государством-членом ОДКБ - мы укрепляем, усиливаем, в том числе, естественно, с учетом опыта специальной военной операции", - добавил Шойгу.
Совет коллективной безопасности ОДКБ