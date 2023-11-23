Рейтинг@Mail.ru
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 23.11.2023 (обновлено: 17:00 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/odkb-1911351952.html
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность - РИА Новости, 23.11.2023
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность
Готовность системы безопасности стран ОДКБ очень высокая, периодически ее проверяют в ходе учений, укрепляют и совместную ПВО, в том числе с учетом опыта... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:48
2023-11-23T17:00
одкб
в мире
сергей шойгу
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_27526f62eebbce1d92f7e1264f82569d.jpg
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Готовность системы безопасности стран ОДКБ очень высокая, периодически ее проверяют в ходе учений, укрепляют и совместную ПВО, в том числе с учетом опыта спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Готовность достаточно высокая. Тем более что мы периодически ее проверяем, проводим учения на разных полигонах, в разных странах-членах ОДКБ. Поэтому готовность очень высокая", - сказал журналистам он, отвечая на вопрос о готовности системы безопасности ОДКБ."Мы продолжаем делать все, чтобы и совместная система противовоздушной обороны с каждым государством-членом ОДКБ - мы укрепляем, усиливаем, в том числе, естественно, с учетом опыта специальной военной операции", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20231123/odkb-1911194917.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911393373_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eeec14f5525dca51026da0fec7a47b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одкб, в мире, сергей шойгу, россия
ОДКБ, В мире, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность

Шойгу заявил, что у системы безопасности ОДКБ очень высокая готовность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ
Сергей Шойгу перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу перед заседанием Совета коллективной безопасности ОДКБ
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Готовность системы безопасности стран ОДКБ очень высокая, периодически ее проверяют в ходе учений, укрепляют и совместную ПВО, в том числе с учетом опыта спецоперации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Готовность достаточно высокая. Тем более что мы периодически ее проверяем, проводим учения на разных полигонах, в разных странах-членах ОДКБ. Поэтому готовность очень высокая", - сказал журналистам он, отвечая на вопрос о готовности системы безопасности ОДКБ.
"Мы продолжаем делать все, чтобы и совместная система противовоздушной обороны с каждым государством-членом ОДКБ - мы укрепляем, усиливаем, в том числе, естественно, с учетом опыта специальной военной операции", - добавил Шойгу.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Совет коллективной безопасности ОДКБ
Вчера, 02:01
 
ОДКБВ миреСергей ШойгуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала