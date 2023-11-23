https://ria.ru/20231123/odkb-1911346617.html

Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ, заявил Лукашенко

Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.11.2023

Белоруссия достигла целей председательства в ОДКБ, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цели председательства Минска в ОДКБ в целом достигнуты. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:32

2023-11-23T14:32

2023-11-23T14:44

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цели председательства Минска в ОДКБ в целом достигнуты. "Сегодня можно констатировать, что цели, намеченные белорусской стороной в ноябре прошлого года, в целом достигнуты", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на саммите ОДКБ в узком составе. Он напомнил, что год назад в ходе сессии СКБ в Ереване белорусская сторона озвучила приоритетные направления своего председательства в ОДКБ. "На внутреннем контуре мы стремились повысить сплоченность государств-членов ОДКБ в целях укрепления организации и обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности. На внешнем контуре нашей целью было усиление роли и значимости организации в системе международных отношений", - уточнил Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что нынешнее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ фактически завершает белорусское председательство в организации. Но формально Белоруссия передает функции председателя Казахстану 31 декабря 2023 года, уточнил он. Лукашенко отметил, что график работы в 2023 году был напряженный: с весны Белоруссия практически ежемесячно принимала мероприятия по линии ОДКБ.Он также заявил, что часть мероприятий, которые были предусмотрены планом председательства Минска в ОДКБ, уже выполнена, реализация ряда задач продолжается. "Отдельные приоритетные направления носят долгосрочный характер и взяты в проработку как государствами-членами, так и секретариатом ОДКБ", - добавил Лукашенко.Белорусский лидер подчеркнул, что результаты работы ОДКБ в 2023 году являются коллективным успехом и заслугой всех стран-участниц. "Мы бы не смогли реализовать задуманное без поддержки приоритетов белорусского председательства со стороны друзей и партнеров. Позвольте выразить признательность за сотрудничество. Убежден, что сегодняшнее заседание будет не менее продуктивным", - сказал Лукашенко.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефоном разговоре Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске, сообщили 14 ноября в пресс-службе армянского правительства.

https://ria.ru/20231122/bezopasnost-1911161790.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко, одкб