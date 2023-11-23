https://ria.ru/20231123/odkb-1911339401.html

Лукашенко предложил обсудить в ОДКБ развитие военно-политической обстановки

Лукашенко предложил обсудить в ОДКБ развитие военно-политической обстановки - РИА Новости, 23.11.2023

Лукашенко предложил обсудить в ОДКБ развитие военно-политической обстановки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:13

2023-11-23T14:13

2023-11-23T14:41

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александр лукашенко

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные проблемы международной и региональной безопасности."Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, как в целом в мире, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств", - заявил Лукашенко в Минске на саммите ОДКБ в узком составе.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.

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одкб, в мире, александр лукашенко, белоруссия