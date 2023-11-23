https://ria.ru/20231123/odkb-1911333510.html

Лукашенко заявил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом безопасности

Лукашенко заявил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом безопасности - РИА Новости, 23.11.2023

Лукашенко заявил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее членов и в целом в Евразии. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:07

2023-11-23T14:07

2023-11-23T14:26

в мире

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александр лукашенко

минск

белоруссия

армения

никол пашинян

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее членов и в целом в Евразии."Стремительным в плане развития геополитической обстановки был год… Наша организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее членов и евразийского региона в целом", - заявил Лукашенко в Минске на саммите ОДКБ в узком составе.Белорусский президент отметил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. "Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, как в целом в мире, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств", - продолжил он.Лукашенко добавил, что сегодня также планируется подвести итоги деятельности ОДКБ за 2023 год.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.

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в мире, одкб, александр лукашенко, минск, белоруссия, армения, никол пашинян