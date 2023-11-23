Лукашенко заявил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом безопасности
Лукашенко: ОДКБ остается неотъемлемым элементом безопасности в Евразии
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ОДКБ остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее членов и в целом в Евразии.
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"Стремительным в плане развития геополитической обстановки был год… Наша организация остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее членов и евразийского региона в целом", - заявил Лукашенко в Минске на саммите ОДКБ в узком составе.
Белорусский президент отметил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. "Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, как в целом в мире, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств", - продолжил он.
Лукашенко добавил, что сегодня также планируется подвести итоги деятельности ОДКБ за 2023 год.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.