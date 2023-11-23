https://ria.ru/20231123/odkb-1911332962.html
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:07
2023-11-23T14:07
2023-11-23T14:38
в мире
одкб
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7bf1a466cf5eee36ec6f02ccf91689c8.jpg
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. "Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, как в целом в мире, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств", - заявил Лукашенко в Минске на саммите ОДКБ в узком составе.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
https://ria.ru/20231121/odkb-1910766865.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_afaff34d9a4066c92d1fa0cdf2174f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одкб, белоруссия, александр лукашенко
В мире, ОДКБ, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности стран ОДКБ