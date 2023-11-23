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Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
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14:07 23.11.2023 (обновлено: 14:38 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/odkb-1911332962.html
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ - РИА Новости, 23.11.2023
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:07
2023-11-23T14:38
в мире
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белоруссия
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. "Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, как в целом в мире, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств", - заявил Лукашенко в Минске на саммите ОДКБ в узком составе.Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
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в мире, одкб, белоруссия, александр лукашенко
В мире, ОДКБ, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности ОДКБ

Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности стран ОДКБ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на повестке сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Минске, стоят актуальные проблемы международной и региональной безопасности.
"Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации, как в целом в мире, так и в регионе. Необходимо найти новые решения по укреплению безопасности наших государств", - заявил Лукашенко в Минске на саммите ОДКБ в узком составе.
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ. В организацию входят шесть государств - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал Лукашенко в телефоном разговоре, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Лукашенко поинтересовался у Минобороны и спецслужб о проблемах в ОДКБ
21 ноября, 12:11
 
В миреОДКББелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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