https://ria.ru/20231123/ngu-1911309995.html

Сибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен

Сибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен - РИА Новости, 23.11.2023

Сибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен

Ученые Института химических технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали специальное обеззараживающее покрытие для стен для медицинских... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:01

2023-11-23T13:01

2023-11-23T14:19

наука

общество

новосибирский государственный университет

россия

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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Ученые Института химических технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали специальное обеззараживающее покрытие для стен для медицинских учреждений и научных лабораторий, сообщает вуз в четверг. В НГУ рассказали, что запатентована композиция для нанесения фотоактивного покрытия на поверхность пористых и непористых материалов. Она позволяет удалять химические вещества, в том числе различные биомакромолекулы в составе ДНК, РНК и других НК-содержащих биологических объектов, например, вирусов, обеспечивая тем самым перманентное снижение уровня загрязненности в помещениях различного назначения. "Наш состав оптимально использовать для обработки больших по площади поверхностей: стен, пола, предметов мебели, главное, чтобы они были освещены, при этом неважно - солнечный это свет или искусственное освещение - композиция с равной эффективностью будет осуществлять обеззараживание поверхности", - рассказал директор Института химических технологий НГУ Денис Козлов. Испытания показали высокий уровень обеззараживающих свойств покрытия и возможность его использования на протяжении длительного времени, а невысокая себестоимость его производства открывает достаточно широкие перспективы его применения - от лабораторий и медицинских учреждений до обработки учебных заведений и других объектов общественного пользования. В настоящее время ученые совместно с промышленным партнером – компанией "Биолабмикс" разрабатывают технологические регламенты на изготовление первых партий композиции для нанесения покрытия. Параллельно рассматриваются и другие возможные совместные проекты университета и компании. Исследования проводились в рамках программы "Приоритет-2030". Козлов добавил, что важным условием для расширения исследовательской программы, включая совместные проекты с индустриальными партнерами, станет переезд лабораторий Института химических технологий НГУ в строящийся в рамках нацпроекта "Наука и университеты" научно-исследовательский корпус нового кампуса мирового уровня НГУ.

https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html

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общество, новосибирский государственный университет, россия