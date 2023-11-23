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Сибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен
Сибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен - РИА Новости, 23.11.2023
Сибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен
Ученые Института химических технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали специальное обеззараживающее покрытие для стен для медицинских... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:01
2023-11-23T13:01
2023-11-23T14:19
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости. Ученые Института химических технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали специальное обеззараживающее покрытие для стен для медицинских учреждений и научных лабораторий, сообщает вуз в четверг. В НГУ рассказали, что запатентована композиция для нанесения фотоактивного покрытия на поверхность пористых и непористых материалов. Она позволяет удалять химические вещества, в том числе различные биомакромолекулы в составе ДНК, РНК и других НК-содержащих биологических объектов, например, вирусов, обеспечивая тем самым перманентное снижение уровня загрязненности в помещениях различного назначения. "Наш состав оптимально использовать для обработки больших по площади поверхностей: стен, пола, предметов мебели, главное, чтобы они были освещены, при этом неважно - солнечный это свет или искусственное освещение - композиция с равной эффективностью будет осуществлять обеззараживание поверхности", - рассказал директор Института химических технологий НГУ Денис Козлов. Испытания показали высокий уровень обеззараживающих свойств покрытия и возможность его использования на протяжении длительного времени, а невысокая себестоимость его производства открывает достаточно широкие перспективы его применения - от лабораторий и медицинских учреждений до обработки учебных заведений и других объектов общественного пользования. В настоящее время ученые совместно с промышленным партнером – компанией "Биолабмикс" разрабатывают технологические регламенты на изготовление первых партий композиции для нанесения покрытия. Параллельно рассматриваются и другие возможные совместные проекты университета и компании. Исследования проводились в рамках программы "Приоритет-2030". Козлов добавил, что важным условием для расширения исследовательской программы, включая совместные проекты с индустриальными партнерами, станет переезд лабораторий Института химических технологий НГУ в строящийся в рамках нацпроекта "Наука и университеты" научно-исследовательский корпус нового кампуса мирового уровня НГУ.
https://ria.ru/20231123/sanprosvet-1910748929.html
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общество, новосибирский государственный университет, россия
Наука, Общество, Новосибирский государственный университет, Россия
Сибирские ученые создали обеззараживающее покрытие для стен
Ученые НГУ разработали специальное обеззараживающее покрытие для стен
НОВОСИБИРСК, 23 ноя – РИА Новости.
Ученые Института химических технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ
) разработали специальное обеззараживающее покрытие для стен для медицинских учреждений и научных лабораторий, сообщает вуз в четверг.
В НГУ рассказали, что запатентована композиция для нанесения фотоактивного покрытия на поверхность пористых и непористых материалов. Она позволяет удалять химические вещества, в том числе различные биомакромолекулы в составе ДНК, РНК и других НК-содержащих биологических объектов, например, вирусов, обеспечивая тем самым перманентное снижение уровня загрязненности в помещениях различного назначения.
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«
"Наш состав оптимально использовать для обработки больших по площади поверхностей: стен, пола, предметов мебели, главное, чтобы они были освещены, при этом неважно - солнечный это свет или искусственное освещение - композиция с равной эффективностью будет осуществлять обеззараживание поверхности", - рассказал директор Института химических технологий НГУ Денис Козлов.
Испытания показали высокий уровень обеззараживающих свойств покрытия и возможность его использования на протяжении длительного времени, а невысокая себестоимость его производства открывает достаточно широкие перспективы его применения - от лабораторий и медицинских учреждений до обработки учебных заведений и других объектов общественного пользования.
В настоящее время ученые совместно с промышленным партнером – компанией "Биолабмикс" разрабатывают технологические регламенты на изготовление первых партий композиции для нанесения покрытия. Параллельно рассматриваются и другие возможные совместные проекты университета и компании. Исследования проводились в рамках программы "Приоритет-2030".
Козлов добавил, что важным условием для расширения исследовательской программы, включая совместные проекты с индустриальными партнерами, станет переезд лабораторий Института химических технологий НГУ в строящийся в рамках нацпроекта "Наука и университеты" научно-исследовательский корпус нового кампуса мирового уровня НГУ.
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