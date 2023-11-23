https://ria.ru/20231123/mrot-1911407581.html

Власти Ленобласти повысят МРОТ на 18,5% в 2024 году

Власти Ленобласти повысят МРОТ на 18,5% в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023

Власти Ленобласти повысят МРОТ на 18,5% в 2024 году

Минимальный размер заработной платы (МРОТ) в Ленинградской области с 2024 года повысится на 18,5% и превысит отметку в 20 тысяч рублей, сообщил в своем... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:37

2023-11-23T17:37

2023-11-23T17:37

ленинградская область

ленинградская область

мрот

зарплата

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Минимальный размер заработной платы (МРОТ) в Ленинградской области с 2024 года повысится на 18,5% и превысит отметку в 20 тысяч рублей, сообщил в своем официальном телеграмм-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Глава региона, а также представители Ленинградской федерации профсоюзов и Союза промышленников и предпринимателей региона подписали новое трехстороннее соглашение о размере минимальной заработной платы в Ленобласти на новый финансовый год. Как отметил глава региона, с 2008 года МРОТ Ленобласти по трехстороннему соглашению стабильно превышает федеральный. "Это основа для повышения заработной платы в экономике и государственных социальных выплат", — подчеркнул губернатор. Согласно новому документу, минимальная заработная плата с 1 января 2024 года составит 20 125 рублей, что на 18,5% выше показателя 2022 года. Как уточнили в пресс-службе областной администрации, также были подписаны Обязательства сторон на 2024 год о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2022-2024 годы, определяющие совместные решения задач в области экономической политики и сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, экологической безопасности, охраны труда и регулирования занятости, развития кадрового потенциала, а также социальной политики в сфере трудовых отношений, здравоохранения и социальной защиты граждан, образования, культуры, спорта и туризма.

https://ria.ru/20230531/lenoblast-1875279250.html

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ленинградская область, мрот, зарплата, александр дрозденко