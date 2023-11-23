https://ria.ru/20231123/mi35-1911407706.html

Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35

Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35 - РИА Новости, 23.11.2023

Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35

Сербский президент Александр Вучич осмотрел полученные от Кипра вертолеты Ми-35 и рассказал, за что их особенно ценит, сообщило агентство Танюг. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:37

2023-11-23T17:37

2023-11-23T17:45

в мире

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александр вучич

нато

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никос христодулидис

кипр

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БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич осмотрел полученные от Кипра вертолеты Ми-35 и рассказал, за что их особенно ценит, сообщило агентство Танюг.Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл с группой министров в среду в Белград, где провел встречу с Вучичем, в четверг состоялось заседание Совета по сотрудничеству Сербии и Кипра, по итогам делегации подписали три меморандума о сотрудничестве: в области науки, образования и работы дипломатических академий. Накануне кипрский телеканал Sigma сообщил, что Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне. Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. "Эти вертолеты будут по-другому покрашены, у нас другие ландшафты. Они будут в маскировочной раскраске нашей армии. А то, что кто-то возмущается... Логично, чего им любить нашу страну? Все в НАТО, кроме нас, для кого вооружаются? Сербия - единственная военно-нейтральная, и это так", - заявил Вучич."Звук, который слышите от Ми-35 настолько зловещий... Есть и самолёты и всё, но когда слышите этот прерывистый звук, остаётся только бежать и прятаться", - сказал президент Сербии в ходе осмотра техники на летном поле. Он отметил, что "любит" Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии. Вучич 15 сентября сообщил, что власти Сербии ожидают осенью поставку 11-12 вертолетов российского производства Ми-35 с Кипра. Во время смотра военной техники и вооружений в День сербского единства, свободы и национального флага Вучич назвал пролетавший вертолет Ми-35 "летающим танком". За несколько дней до визита Христодулидиса президент Сербии анонсировал крупнейший контракт на сербские 155-мм самоходные гаубицы "Нора" и поставки другого оружия "одной дружественной стране" на сотни миллионов евро.

https://ria.ru/20231120/balkany-1910649006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, александр вучич, нато, ми-35, никос христодулидис, кипр