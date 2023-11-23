https://ria.ru/20231123/mi35-1911407706.html
Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35
Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35 - РИА Новости, 23.11.2023
Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35
Сербский президент Александр Вучич осмотрел полученные от Кипра вертолеты Ми-35 и рассказал, за что их особенно ценит, сообщило агентство Танюг. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:37
2023-11-23T17:37
2023-11-23T17:45
в мире
сербия
александр вучич
нато
ми-35
никос христодулидис
кипр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911409824_0:84:799:533_1920x0_80_0_0_19d7facb451ca1f7d8033f4415a78f79.jpg
БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич осмотрел полученные от Кипра вертолеты Ми-35 и рассказал, за что их особенно ценит, сообщило агентство Танюг.Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл с группой министров в среду в Белград, где провел встречу с Вучичем, в четверг состоялось заседание Совета по сотрудничеству Сербии и Кипра, по итогам делегации подписали три меморандума о сотрудничестве: в области науки, образования и работы дипломатических академий. Накануне кипрский телеканал Sigma сообщил, что Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне. Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. "Эти вертолеты будут по-другому покрашены, у нас другие ландшафты. Они будут в маскировочной раскраске нашей армии. А то, что кто-то возмущается... Логично, чего им любить нашу страну? Все в НАТО, кроме нас, для кого вооружаются? Сербия - единственная военно-нейтральная, и это так", - заявил Вучич."Звук, который слышите от Ми-35 настолько зловещий... Есть и самолёты и всё, но когда слышите этот прерывистый звук, остаётся только бежать и прятаться", - сказал президент Сербии в ходе осмотра техники на летном поле. Он отметил, что "любит" Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии. Вучич 15 сентября сообщил, что власти Сербии ожидают осенью поставку 11-12 вертолетов российского производства Ми-35 с Кипра. Во время смотра военной техники и вооружений в День сербского единства, свободы и национального флага Вучич назвал пролетавший вертолет Ми-35 "летающим танком". За несколько дней до визита Христодулидиса президент Сербии анонсировал крупнейший контракт на сербские 155-мм самоходные гаубицы "Нора" и поставки другого оружия "одной дружественной стране" на сотни миллионов евро.
https://ria.ru/20231120/balkany-1910649006.html
https://ria.ru/20230915/kornet-1896609641.html
сербия
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911409824_40:0:751:533_1920x0_80_0_0_898ab1ddae06b14a4547351ca4e3b069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вучич, нато, ми-35, никос христодулидис, кипр
В мире, Сербия, Александр Вучич, НАТО, Ми-35, Никос Христодулидис, Кипр
Вучич похвалил полученные от Кипра вертолеты Ми-35
Вучич рассказал, за что любит ударные вертолеты Ми-35 российского производства
БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости.
Сербский президент Александр Вучич осмотрел полученные от Кипра вертолеты Ми-35 и рассказал, за что их особенно ценит, сообщило агентство Танюг
.
Президент Кипра Никос Христодулидис прибыл с группой министров в среду в Белград, где провел встречу с Вучичем, в четверг состоялось заседание Совета по сотрудничеству Сербии и Кипра, по итогам делегации подписали три меморандума о сотрудничестве: в области науки, образования и работы дипломатических академий.
НАТО изучает возможность наращивания присутствия на Балканах
Накануне кипрский телеканал Sigma сообщил, что Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне. Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг.
"Эти вертолеты будут по-другому покрашены, у нас другие ландшафты. Они будут в маскировочной раскраске нашей армии. А то, что кто-то возмущается... Логично, чего им любить нашу страну? Все в НАТО, кроме нас, для кого вооружаются? Сербия - единственная военно-нейтральная, и это так", - заявил Вучич.
«
"Звук, который слышите от Ми-35 настолько зловещий... Есть и самолёты и всё, но когда слышите этот прерывистый звук, остаётся только бежать и прятаться", - сказал президент Сербии в ходе осмотра техники на летном поле.
Он отметил, что "любит" Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии.
Вучич 15 сентября сообщил
, что власти Сербии ожидают осенью поставку 11-12 вертолетов российского производства Ми-35 с Кипра. Во время смотра военной техники и вооружений в День сербского единства, свободы и национального флага Вучич назвал пролетавший вертолет Ми-35 "летающим танком".
За несколько дней до визита Христодулидиса президент Сербии анонсировал крупнейший контракт на сербские 155-мм самоходные гаубицы "Нора" и поставки другого оружия "одной дружественной стране" на сотни миллионов евро.
Вучич заявил о преимуществе российских "Корнетов" над западными системами