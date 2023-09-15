https://ria.ru/20230915/vertolety-1896611207.html

Сербия ожидает осенью поставку вертолетов Ми-35 с Кипра, заявил Вучич

Сербия ожидает осенью поставку вертолетов Ми-35 с Кипра, заявил Вучич - РИА Новости, 15.09.2023

Сербия ожидает осенью поставку вертолетов Ми-35 с Кипра, заявил Вучич

Власти Сербии ожидают осенью поставку 11-12 вертолетов российского производства Ми-35 с Кипра, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:57

2023-09-15T18:57

2023-09-15T18:57

сербия

александр вучич

ми-35

ми-17

миг-29

белград (город)

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БЕЛГРАД, 15 сен – РИА Новости. Власти Сербии ожидают осенью поставку 11-12 вертолетов российского производства Ми-35 с Кипра, заявил сербский президент Александр Вучич. В пятницу в Сербии отмечается национальный праздник - День сербского единства, свободы и национального флага. Государственные торжества проходят в третьем по величине городе страны Ниш в 200 километрах на юг от Белграда. Глава государства начал официальную часть со смотра военной техники и вооружений в исторической крепости города Ниш. В воздухе над крепостью прошли истребители МиГ-29 и пролетел вертолет Ми-35. "Это наш летающий танк. Вы слышите, как он звучит, у него особый звук. Он внушает страх неприятелям до костей, когда его слышат, звучит иначе, чем Ми-17 и Ми-8 или H145, узнаете его за несколько километров. В октябре должны прибыть с Кипра 11-12 новых", - заявил президент Сербии собравшимся, его слова подтвердили офицеры генштаба. Затем глава государства напомнил, что Белград частично оплатил в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент", но возникли проблемы с доставкой, когда началась спецоперация на Украине. Сербский лидер в пятницу рассказал о преимуществах российских ПТРК "Корнет" над западными системами и посетовал на нехватку боеприпасов, вызванную конфликтом на Украине. Вучич заявил в начале сентября, что Запад не позволяет Сербии покупать оружие и военное оборудование ни на Востоке, ни у себя. Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35, бывших в употреблении у Кипра. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20230911/vuchich-1895617116.html

https://ria.ru/20230907/sotrudnichestvo-1894798964.html

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белград (город)

кипр

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сербия, александр вучич, ми-35, ми-17, миг-29, белград (город), кипр