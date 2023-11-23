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Наука и бизнес. Как заработать на метеоритах
Наука и бизнес. Как заработать на метеоритах - РИА Новости, 23.11.2023
Наука и бизнес. Как заработать на метеоритах
Найти метеорит может каждый, вопрос лишь в желании и уровне подготовки. Где искать "космические обломки" в Московской области, почему "охотники" за метеоритами едут на другой конец света и проводят месяцы в пустыне? Сколько стоит кусок Марса и как его законно продать?
2023-11-23T12:00
2023-11-23T12:00
2023-11-23T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Наука и бизнес. Как заработать на метеоритах
Найти метеорит может каждый, вопрос лишь в желании и уровне подготовки. Где искать "космические обломки" в Московской области, почему "охотники" за метеоритами едут на другой конец света и проводят месяцы в пустыне? Сколько стоит кусок Марса и как его законно продать?
audio/mpeg
Наука и бизнес. Как заработать на метеоритах
Найти метеорит может каждый, вопрос лишь в желании и уровне подготовки. Где искать "космические обломки" в Московской области, почему "охотники" за метеоритами едут на другой конец света и проводят месяцы в пустыне? Сколько стоит кусок Марса и как его законно продать?
audio/mpeg
Об охоте за метеоритами рассказал открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Крячко.О том, чем метеорит отличается от астероида, и можно ли подарить космическое тело жене или Киану Ривзу, Тимур рассказывал в эпизоде "Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, московская область (подмосковье), марс, космос - риа наука, наука, метеориты, метеоры, поиск, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Московская область (Подмосковье), Марс, Космос - РИА Наука, Наука, метеориты, метеоры, поиск
Наука и бизнес. Как заработать на метеоритах
Найти метеорит может каждый, вопрос лишь в желании и уровне подготовки. Где искать "космические обломки" в Московской области, почему "охотники" за метеоритами едут на другой конец света и проводят месяцы в пустыне? Сколько стоит кусок Марса и как его законно продать?