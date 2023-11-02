https://ria.ru/20231102/asteroidy-1906870295.html

Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю

Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю - РИА Новости, 02.11.2023

Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю

На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу.

2023-11-02T12:00

2023-11-02T12:00

2023-11-02T12:07

мы все умрём. но это не точно

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Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу. audio/mpeg

Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу. audio/mpeg

О комических телах рассказал открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Крячко.Узнать, как и главное чем ученные изучают космос можно в эпизоде "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы". Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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