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Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю - РИА Новости, 02.11.2023
Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу.
2023-11-02T12:00
2023-11-02T12:00
2023-11-02T12:07
мы все умрём. но это не точно
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Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу.
audio/mpeg
Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу.
audio/mpeg
О комических телах рассказал открыватель астероидов, энтузиаст поиска и исследований метеоритов Тимур Крячко.Узнать, как и главное чем ученные изучают космос можно в эпизоде "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы". Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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Мы все умрём. Но это не точно, астероид, Астероиды, метеорит, метеориты, Космос, звезды, кометы, Киану Ривз, Земля, планета, Наука, геология, Технологии
Посмотрите наверх! Может ли астероид или комета уничтожить Землю
На протяжении сотен лет люди смотрят на небо и загадывают желание на "падающую звезду". Но что на самом деле мы видим? Чем метеорит отличается от астероида, способны ли они уничтожить Землю, как обнаружить угрозу в космосе и можно ли подарить метеорит жене или Киану Ривзу.