https://ria.ru/20231123/meditsina-1911345149.html

Расходы на медицину в бюджете Ямала вырастут на 10% в 2024 году

Расходы на медицину в бюджете Ямала вырастут на 10% в 2024 году - РИА Новости, 23.11.2023

Расходы на медицину в бюджете Ямала вырастут на 10% в 2024 году

Расходы на медицину в бюджете Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут увеличены на 10% в следующем году, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:26

2023-11-23T14:26

2023-11-23T14:26

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

здоровье - общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

расходы

медицина

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САЛЕХАРД, 23 ноя - РИА Новости. Расходы на медицину в бюджете Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут увеличены на 10% в следующем году, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО. "В бюджете Ямала расходы на медицину вырастут на 10%. Несмотря на то, что за последнюю пятилетку округ уже прилично обновил материально-техническую базу в больницах, в следующем году закупят еще больше трех тысяч единиц медоборудования. Это УЗИ, рентгены и другие аппараты для диагностики, профилактики и реабилитации, в том числе бойцов, вернувшихся из зоны СВО", — говорится в сообщении. Сейчас в регионе выстраивают четкую схему маршрутизации. В небольших поселковых больницах усиливают диагностику и профилактику, чтобы болезнь можно было предупредить или заподозрить на ранних этапах. Для этого небольшие медучреждения оснащают по последнему слову техники, говорится в сообщении. "В будущем году медицина Ямала продолжит развиваться. Для того, чтобы северяне могли получать качественную помощь по месту жительства, будем дальше оснащать наши больницы — закупим порядка 3,5 тысячи единиц оборудования и автотранспорт. Появятся новые виды медицинской помощи и диагностики", — приводятся в сообщении слова директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова. Лечение, требующее госпитализации, будут проводить в районных и городских больницах, где сформирован штат сильных врачей и созданы все необходимые условия для быстрой и качественной помощи. Продолжат развивать и узкопрофильные направления. В следующем году в регионе впервые откроют радиотерапевтический корпус. Лучевую терапию смогут получать, не выезжая за пределы региона, 350 пациентов, что особенно важно для районов крайнего Севера. "В регионе одна из самых высоких средних заработных плат по стране, у врачей этот показатель умножается на два. Плюсом — полные северные с первого дня работы, накопительный принцип для бюджетников три года назад отменил губернатор региона Дмитрий Артюхов, и это было политически верным решением, которое обеспечивает стабильный приток в регион квалифицированных кадров", — цитирует пресс-служба политолога, директора Фонда "Региональная политика" Евгения Забродина.

https://radiosputnik.ru/20231102/konsultatsiya-1906989572.html

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ямал, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), расходы, медицина