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Шойгу рассказал о профессионализме погибшего журналиста Максудова

Шойгу рассказал о профессионализме погибшего журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023

Шойгу рассказал о профессионализме погибшего журналиста Максудова

Журналист ВГТРК Борис Максудов профессионально выполнял свою задачу, его гибель такая же потеря для Минобороны РФ, как для всего журналистского корпуса, заявил... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:26

2023-11-23T15:26

2023-11-23T16:25

происшествия

борис максудов

вооруженные силы украины

сергей шойгу

павел зарубин

запорожская область

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Журналист ВГТРК Борис Максудов профессионально выполнял свою задачу, его гибель такая же потеря для Минобороны РФ, как для всего журналистского корпуса, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Специальная военная операция – это то место, где у нас фактически все выполняют свои задачи, и все эти задачи для нас являются боевыми, поэтому он так же выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно. Для нас это, конечно, такая же потеря, как и для всего журналистского корпуса", - сказал Шойгу Павлу Зарубину.Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.По словам министра, Максудов бывал в "самых-самых горячих местах", объективно освещал обстановку и "делал прекрасные репортажи"."Я сегодня и вчера, когда только получил эту информацию, мне докладывали, что "везем" и есть надежда, но, к сожалению, большая кровопотеря. Наши соболезнования всему журналистскому корпусу", - добавил Шойгу.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.

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происшествия, борис максудов, вооруженные силы украины, сергей шойгу, павел зарубин, запорожская область, россия