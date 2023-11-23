https://ria.ru/20231123/maksudov-1911360753.html
Шойгу рассказал о профессионализме погибшего журналиста Максудова
Шойгу рассказал о профессионализме погибшего журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
Шойгу рассказал о профессионализме погибшего журналиста Максудова
Журналист ВГТРК Борис Максудов профессионально выполнял свою задачу, его гибель такая же потеря для Минобороны РФ, как для всего журналистского корпуса, заявил... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:26
2023-11-23T15:26
2023-11-23T16:25
происшествия
борис максудов
вооруженные силы украины
сергей шойгу
павел зарубин
запорожская область
россия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911268662_0:0:2559:1439_1920x0_80_0_0_0c9466600847f02bfb73244a128448c7.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Журналист ВГТРК Борис Максудов профессионально выполнял свою задачу, его гибель такая же потеря для Минобороны РФ, как для всего журналистского корпуса, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Специальная военная операция – это то место, где у нас фактически все выполняют свои задачи, и все эти задачи для нас являются боевыми, поэтому он так же выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно. Для нас это, конечно, такая же потеря, как и для всего журналистского корпуса", - сказал Шойгу Павлу Зарубину.Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.По словам министра, Максудов бывал в "самых-самых горячих местах", объективно освещал обстановку и "делал прекрасные репортажи"."Я сегодня и вчера, когда только получил эту информацию, мне докладывали, что "везем" и есть надежда, но, к сожалению, большая кровопотеря. Наши соболезнования всему журналистскому корпусу", - добавил Шойгу.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911347966.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911268662_0:0:1919:1439_1920x0_80_0_0_c4cfd54eed6c3c028dc4de189e8327f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борис максудов, вооруженные силы украины, сергей шойгу, павел зарубин, запорожская область, россия
Происшествия, Борис Максудов, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Павел Зарубин, Запорожская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
Шойгу рассказал о профессионализме погибшего журналиста Максудова
Шойгу назвал гибель Максудова потерей для Минобороны и журналистского корпуса
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Журналист ВГТРК Борис Максудов профессионально выполнял свою задачу, его гибель такая же потеря для Минобороны РФ, как для всего журналистского корпуса, заявил
министр обороны Сергей Шойгу.
"Специальная военная операция – это то место, где у нас фактически все выполняют свои задачи, и все эти задачи для нас являются боевыми, поэтому он так же выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно. Для нас это, конечно, такая же потеря, как и для всего журналистского корпуса", - сказал Шойгу Павлу Зарубину.
Видеозапись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста.
По словам министра, Максудов бывал в "самых-самых горячих местах", объективно освещал обстановку и "делал прекрасные репортажи".
"Я сегодня и вчера, когда только получил эту информацию, мне докладывали, что "везем" и есть надежда, но, к сожалению, большая кровопотеря. Наши соболезнования всему журналистскому корпусу", - добавил Шойгу.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова