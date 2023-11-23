Единственным работающим КПП с Финляндией останется "Лотта", подтвердила ФТС
ФТС: единственным работающим КПП на границе с Финляндией останется "Лотта"
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Федеральная таможенная служба России подтвердила, что после закрытия финскими властями еще трех пунктов пропуска для сухопутного пересечения границы с Финляндией останется единственный пункт пропуска "Лотта" в Мурманской области, сообщает ведомство.
"Финляндскими властями принято решение о закрытии в ночь с 23 на 24 ноября еще трех пунктов пропуска на границе с Россией (МАПП "Вартиус", "Куусамо", "Салла"). Таким образом, единственным работающим пунктом пропуска останется МАПП "Райа-Йоосеппи" (сопредельный МАПП "Лотта" в Мурманской области)", - говорится в сообщении.
Финский кабмин ранее решил на месяц, до 23 декабря, оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - это самый северный КПП "Райя-Йоосепи".
Финский кабмин ранее заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией и неконтролируемого прибытия беженцев на границе с Россией решено с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Газета IltaLehti сообщала со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила данные о подготовке дальнейших ограничений.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о введении режима повышенной готовности в регионе после решения Финляндии оставить на границе с Россией лишь один контрольно-пропускной пункт - "Райя-Йоосепи", на него прибывает все больше желающих попасть транзитом через РФ в страну НАТО.
Чибис отметил, что сейчас на КПП около 400 человек, которые хотят "попасть в страну НАТО через нашу территорию", и их может стать еще больше. По его словам, в среду в Финляндию пропустили только 50 человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о закрытии финских КПП на границе с РФ, заявил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков, говоря об обвинениях в адрес российских пограничников, заявил, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения Москва не приемлет. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.