https://ria.ru/20231123/kndr-1911210374.html

КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры, передают СМИ

КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры, передают СМИ - РИА Новости, 23.11.2023

КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры, передают СМИ

КНДР немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года, передает Ренхап. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T00:27

2023-11-23T00:27

2023-11-23T05:51

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

пхеньян

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. КНДР немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года, передает Ренхап."Северная Корея заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по межкорейскому военному соглашению 2018 года", — пишет агентство.В понедельник объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал Пхеньян немедленно прекратить подготовку к запуску спутника и предупредил, что примет необходимые для защиты людей меры, если КНДР реализует свой план, несмотря на предупреждения международного сообщества.С призывом к Пхеньяну отменить запуск также выступили спецпредставители США, Японии и Южной Кореи подчеркнув, что даже если КНДР намерена просто вывести на орбиту спутник, она нарушит резолюции СБ ООН, запрещающие стране пуски с использованием технологий баллистических ракет.Позднее Сеул заявил, что предпримет меры по приостановке действия межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, ограничивающего полеты разведывательной авиации вблизи границы.КНДР, в свою очередь, утверждает, что имеет полное право совершенствовать возможности в космической разведке. По словам исследователя Ли Сон Чжина из Государственного управления по освоению космоса, эта сфера необходима государству для противодействия усилиям США и их союзников по нейтрализации стратегических объектов Северной Кореи.При этом Ли Сон Чжин назвал запланированный на 30 ноября запуск первого южнокорейского разведывательного спутника "крайне опасной военной провокацией", нацеленной на повышение возможностей по контролю над стратегическими объектами КНДР в глубине страны и нанесение по ним превентивного удара в случае начала военных действий.По мнению исследователя, Вашингтон стремится укрепить возможности по сбору разведывательных данных в регионе, чтобы повысить эффективность и надежность систем ПРО и таким образом добиться стратегического превосходства над Северной Кореей, Китаем и Россией.

https://ria.ru/20231122/raketa-1911090325.html

https://ria.ru/20231122/kndr-1911061708.html

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в мире, южная корея, кндр (северная корея), пхеньян