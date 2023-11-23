https://ria.ru/20231123/khleb-1911275148.html
В "Руспродсоюзе" прокомментировали подорожание хлеба
В "Руспродсоюзе" прокомментировали подорожание хлеба - РИА Новости, 23.11.2023
В "Руспродсоюзе" прокомментировали подорожание хлеба
Хлеб в России в 2023 году дорожает в пределах инфляции - на 5%, при этом расходы производителей растут гораздо сильнее из-за удорожания целого ряда составляющих РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:31
2023-11-23T11:31
2023-11-23T11:44
экономика
россия
руспродсоюз
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хлеб в России в 2023 году дорожает в пределах инфляции - на 5%, при этом расходы производителей растут гораздо сильнее из-за удорожания целого ряда составляющих себестоимости - например, роста транспортных тарифов и расходов на персонал, удорожания запчастей, следует из материалов Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"). "Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год выросли в пределах официальной инфляции - на 5%", - говорится в сообщении. В ассоциации пояснили, что рост цен на хлеб произошел ввиду роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожания сервисного обслуживания оборудования и запчастей. К примеру, только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года, а расходы на персонал для предприятий выросли на 25-30%. Производственные фонды многих хлебопекарных заводов в России заметно изношены, сами производители работают на грани рентабельности - в связи с ростом ключевой ставки государственной поддержки уже не хватает, растут и сопутствующие издержки, необходимо расширение помощи, сообщали РИА Новости в середине ноября представители отрасли. Согласно данным Росстата на конец сентября средняя розничная стоимость хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки выросла на 3,4%, до 72,16 рубля за килограмм. По данным "Руспродсоюза", в ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 рубля за килограмм, в ноябре текущего года - 89,3 рубля; при этом за последний полный месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% - с 88,12 рубля за килограмм в октябре прошлого года. В свою очередь стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, до 73,92 рубля за килограмм, а в течение октября - на 1,5%. В начале октября президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко высказывал опасения, что бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья, поскольку ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной. Урожай ржи в РФ в 2023 году он оценивал в объеме 1,8 миллиона тонн. Оценка Минсельхоза РФ была выше - 2 миллиона тонн, а площадь посевов ржи в РФ находится на среднем многолетнем уровне, отмечали также в министерстве.
https://ria.ru/20231123/pshenitsa-1911239839.html
https://radiosputnik.ru/20231028/1905853394.html
https://ria.ru/20231115/ekonomiya-1909701300.html
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экономика, россия, руспродсоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Руспродсоюз, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В "Руспродсоюзе" прокомментировали подорожание хлеба
Руспродсоюз: хлеб дорожает в пределах инфляции
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хлеб в России в 2023 году дорожает в пределах инфляции - на 5%, при этом расходы производителей растут гораздо сильнее из-за удорожания целого ряда составляющих себестоимости - например, роста транспортных тарифов и расходов на персонал, удорожания запчастей, следует из материалов Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").
"Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год выросли в пределах официальной инфляции - на 5%", - говорится в сообщении.
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В ассоциации пояснили, что рост цен на хлеб произошел ввиду роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожания сервисного обслуживания оборудования и запчастей. К примеру, только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года, а расходы на персонал для предприятий выросли на 25-30%.
Производственные фонды многих хлебопекарных заводов в России заметно изношены, сами производители работают на грани рентабельности - в связи с ростом ключевой ставки государственной поддержки уже не хватает, растут и сопутствующие издержки, необходимо расширение помощи, сообщали РИА Новости в середине ноября представители отрасли. Согласно данным Росстата
на конец сентября средняя розничная стоимость хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки выросла на 3,4%, до 72,16 рубля за килограмм.
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По данным "Руспродсоюза", в ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 рубля за килограмм, в ноябре текущего года - 89,3 рубля; при этом за последний полный месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% - с 88,12 рубля за килограмм в октябре прошлого года.
В свою очередь стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, до 73,92 рубля за килограмм, а в течение октября - на 1,5%.
В начале октября президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко высказывал опасения, что бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья, поскольку ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной. Урожай ржи в РФ в 2023 году он оценивал в объеме 1,8 миллиона тонн. Оценка Минсельхоза
РФ была выше - 2 миллиона тонн, а площадь посевов ржи в РФ находится на среднем многолетнем уровне, отмечали также в министерстве.
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