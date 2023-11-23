https://ria.ru/20231123/khleb-1911275148.html

В "Руспродсоюзе" прокомментировали подорожание хлеба

В "Руспродсоюзе" прокомментировали подорожание хлеба - РИА Новости, 23.11.2023

В "Руспродсоюзе" прокомментировали подорожание хлеба

Хлеб в России в 2023 году дорожает в пределах инфляции - на 5%, при этом расходы производителей растут гораздо сильнее из-за удорожания целого ряда составляющих РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:31

2023-11-23T11:31

2023-11-23T11:44

экономика

россия

руспродсоюз

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911279208_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_bf5e74cc3ec49e3cb2802d6eced49bf7.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хлеб в России в 2023 году дорожает в пределах инфляции - на 5%, при этом расходы производителей растут гораздо сильнее из-за удорожания целого ряда составляющих себестоимости - например, роста транспортных тарифов и расходов на персонал, удорожания запчастей, следует из материалов Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"). "Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в России за год выросли в пределах официальной инфляции - на 5%", - говорится в сообщении. В ассоциации пояснили, что рост цен на хлеб произошел ввиду роста составляющих себестоимости: логистики, роста заработных плат, удорожания сервисного обслуживания оборудования и запчастей. К примеру, только увеличение тарифов транспортных компаний составило 35% с начала года, а расходы на персонал для предприятий выросли на 25-30%. Производственные фонды многих хлебопекарных заводов в России заметно изношены, сами производители работают на грани рентабельности - в связи с ростом ключевой ставки государственной поддержки уже не хватает, растут и сопутствующие издержки, необходимо расширение помощи, сообщали РИА Новости в середине ноября представители отрасли. Согласно данным Росстата на конец сентября средняя розничная стоимость хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки выросла на 3,4%, до 72,16 рубля за килограмм. По данным "Руспродсоюза", в ноябре прошлого года средняя стоимость хлеба в розничных магазинах составляла 85,07 рубля за килограмм, в ноябре текущего года - 89,3 рубля; при этом за последний полный месяц рост цен на хлеб из пшеничной муки составил 1,3% - с 88,12 рубля за килограмм в октябре прошлого года. В свою очередь стоимость хлеба из ржаной муки за год выросла на 5,7%, до 73,92 рубля за килограмм, а в течение октября - на 1,5%. В начале октября президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко высказывал опасения, что бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья, поскольку ржаной муки производится всего 10% в соотношении с пшеничной. Урожай ржи в РФ в 2023 году он оценивал в объеме 1,8 миллиона тонн. Оценка Минсельхоза РФ была выше - 2 миллиона тонн, а площадь посевов ржи в РФ находится на среднем многолетнем уровне, отмечали также в министерстве.

https://ria.ru/20231123/pshenitsa-1911239839.html

https://radiosputnik.ru/20231028/1905853394.html

https://ria.ru/20231115/ekonomiya-1909701300.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, руспродсоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат)