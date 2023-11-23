https://ria.ru/20231123/izrail-1911280256.html
Посол в России назвал разрыв странами отношений с Израилем ошибкой
Посол в России назвал разрыв странами отношений с Израилем ошибкой - РИА Новости, 23.11.2023
Посол в России назвал разрыв странами отношений с Израилем ошибкой
Государства мира имеют право на разрыв отношений с Израилем, но этот ошибочный шаг им ничего не принесет, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:46
2023-11-23T11:46
2023-11-23T11:50
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Государства мира имеют право на разрыв отношений с Израилем, но этот ошибочный шаг им ничего не принесет, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24". Ранее парламент ЮАР проголосовал за закрытие посольства Израиля и разрыв отношений до прекращения огня в секторе Газа. Решение парламента носит рекомендательный характер. До этого посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций. "Это ошибка, потому что ничего полезного из этого для них не выйдет", - сказал посол, комментируя голосование в парламенте ЮАР. При этом он отметил, что разрыв отношений с Израилем - "суверенное решение" государств. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Посол в России назвал разрыв странами отношений с Израилем ошибкой
Посол Бен Цви: разрыв отношений с Израилем ничего не принесет другим странам
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Государства мира имеют право на разрыв отношений с Израилем, но этот ошибочный шаг им ничего не принесет, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире телеканала "Россия 24"
.
Ранее парламент ЮАР
проголосовал за закрытие посольства Израиля и разрыв отношений до прекращения огня в секторе Газа. Решение парламента носит рекомендательный характер. До этого посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций.
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"Это ошибка, потому что ничего полезного из этого для них не выйдет", - сказал посол, комментируя голосование в парламенте ЮАР. При этом он отметил, что разрыв отношений с Израилем - "суверенное решение" государств.
С начала обострения палестино-израильского конфликта о разрыве отношений с Израилем заявили в Боливии и в Белизе. Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и прекратил экономические отношения с еврейским государством.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Израиль остановит только общеисламский ультиматум Западу
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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