В индийской полиции прокомментировали ситуацию с гибелью двух россиян
Полиция: кремацию умерших в Индии россиян могут отложить, если будет следствие
Сотрудники индийской полиции. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Умершие в индийском штате Химачал-Прадеш двое россиян будут кремированы, но процедура может быть отложена по результатам проведения аутопсии, сообщили РИА Новости в полиции штата.
На прошлой неделе полиция Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с телами туристов обнаружены мобильные телефоны и паспорта, а также записки с просьбами о том, как распорядиться их вещами. По данным местных СМИ, погибшие - 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева.
По словам представителя полиции, "после обнаружения записок мы расследуем, был ли это в этом деле сговор о самоубийстве". "Если при вскрытии тел будет обнаружено что-то подозрительное, то мы начнем следствие - и тогда кремация может быть отложена", - сообщил он.
Ранее посольство России со ссылкой на полицию сообщило о гибели 16 ноября в округе Куллу двух граждан России - мужчины (37 лет) и женщины (21 год). При этом, как отмечала полиция, по первичным данным, смерть россиян не носила насильственного характера. Одним из скончавшихся, по данным Республиканского театра кукол Йошкар-Олы, был актер Максим Белецкий, 14 лет прослуживший в театре.