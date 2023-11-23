https://ria.ru/20231123/indiya-1911233732.html

В индийской полиции прокомментировали ситуацию с гибелью двух россиян

В индийской полиции прокомментировали ситуацию с гибелью двух россиян - РИА Новости, 23.11.2023

В индийской полиции прокомментировали ситуацию с гибелью двух россиян

Умершие в индийском штате Химачал-Прадеш двое россиян будут кремированы, но процедура может быть отложена по результатам проведения аутопсии, сообщили РИА... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T09:08

2023-11-23T09:08

2023-11-23T09:08

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 ноя – РИА Новости. Умершие в индийском штате Химачал-Прадеш двое россиян будут кремированы, но процедура может быть отложена по результатам проведения аутопсии, сообщили РИА Новости в полиции штата. На прошлой неделе полиция Химачал-Прадеш сообщила об обнаружении тел двух россиян у горячего источника в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с телами туристов обнаружены мобильные телефоны и паспорта, а также записки с просьбами о том, как распорядиться их вещами. По данным местных СМИ, погибшие - 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. По словам представителя полиции, "после обнаружения записок мы расследуем, был ли это в этом деле сговор о самоубийстве". "Если при вскрытии тел будет обнаружено что-то подозрительное, то мы начнем следствие - и тогда кремация может быть отложена", - сообщил он. Ранее посольство России со ссылкой на полицию сообщило о гибели 16 ноября в округе Куллу двух граждан России - мужчины (37 лет) и женщины (21 год). При этом, как отмечала полиция, по первичным данным, смерть россиян не носила насильственного характера. Одним из скончавшихся, по данным Республиканского театра кукол Йошкар-Олы, был актер Максим Белецкий, 14 лет прослуживший в театре.

https://ria.ru/20231122/politseyskiy-1910997744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, индия, химачал-прадеш