https://ria.ru/20231123/beletskiy-1911220528.html
Российский актер трагически погиб в Индии в 37 лет
Российский актер трагически погиб в Индии в 37 лет - РИА Новости, 23.11.2023
Российский актер трагически погиб в Индии в 37 лет
Российский актер Максим Белецкий трагически погиб в Индии на 38-м году жизни, сообщил ГAУК РМЭ "Республиканский театр кукол" на странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T05:50
2023-11-23T05:50
2023-11-23T07:40
культура
индия
йошкар-ола
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911220155_0:535:1441:1345_1920x0_80_0_0_ccc469e6032c956355db11ee2ddcd694.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский актер Максим Белецкий трагически погиб в Индии на 38-м году жизни, сообщил ГAУК РМЭ "Республиканский театр кукол" на странице в соцсети "ВКонтакте"."На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же", — говорится в публикации.Причина смерти не уточняется."Многим запомнились его роли в спектаклях для взрослого зрителя: "Жак и его слуга, или Как стать Людоедом" (Маркиз Блюдолиз), "Прекрасное далеко" (Вася), "Панночка" (Дорош), "Йÿд орол" /"Ночной караул" (Олёш). Яркие характеры им были представлены и в спектаклях для детей: "Бармалей", "Винни Пух", "Красная Шапочка", "Снеговик-почтовик", "Сказка про Емелю" и многих-многих других", — отметили в некрологе.Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая, получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Актер служил в "Республиканском театре кукол" в Йошкар-Оле в 2007-2021 годах.
индия
йошкар-ола
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911220155_0:400:1441:1480_1920x0_80_0_0_57f6913c702c1ba24600d5062090c092.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, йошкар-ола, санкт-петербург
Культура, Индия, Йошкар-Ола, Санкт-Петербург
Российский актер трагически погиб в Индии в 37 лет
В Индии при неизвестных обстоятельствах погиб 37-летний актер из России Белецкий
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Российский актер Максим Белецкий трагически погиб в Индии на 38-м году жизни, сообщил ГAУК РМЭ "Республиканский театр кукол" на странице
в соцсети "ВКонтакте".
«
"На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же", — говорится в публикации.
Причина смерти не уточняется.
"Многим запомнились его роли в спектаклях для взрослого зрителя: "Жак и его слуга, или Как стать Людоедом" (Маркиз Блюдолиз), "Прекрасное далеко" (Вася), "Панночка" (Дорош), "Йÿд орол" /"Ночной караул" (Олёш). Яркие характеры им были представлены и в спектаклях для детей: "Бармалей", "Винни Пух", "Красная Шапочка", "Снеговик-почтовик", "Сказка про Емелю" и многих-многих других", — отметили в некрологе.
Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая, получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге
. Актер служил в "Республиканском театре кукол" в Йошкар-Оле
в 2007-2021 годах.