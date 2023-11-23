https://ria.ru/20231123/beletskiy-1911220528.html

Российский актер трагически погиб в Индии в 37 лет

Российский актер трагически погиб в Индии в 37 лет - РИА Новости, 23.11.2023

Российский актер трагически погиб в Индии в 37 лет

Российский актер Максим Белецкий трагически погиб в Индии на 38-м году жизни, сообщил ГAУК РМЭ "Республиканский театр кукол" на странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T05:50

2023-11-23T05:50

2023-11-23T07:40

культура

индия

йошкар-ола

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский актер Максим Белецкий трагически погиб в Индии на 38-м году жизни, сообщил ГAУК РМЭ "Республиканский театр кукол" на странице в соцсети "ВКонтакте"."На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого <…> в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же", — говорится в публикации.Причина смерти не уточняется."Многим запомнились его роли в спектаклях для взрослого зрителя: "Жак и его слуга, или Как стать Людоедом" (Маркиз Блюдолиз), "Прекрасное далеко" (Вася), "Панночка" (Дорош), "Йÿд орол" /"Ночной караул" (Олёш). Яркие характеры им были представлены и в спектаклях для детей: "Бармалей", "Винни Пух", "Красная Шапочка", "Снеговик-почтовик", "Сказка про Емелю" и многих-многих других", — отметили в некрологе.Белецкий окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая, получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге. Актер служил в "Республиканском театре кукол" в Йошкар-Оле в 2007-2021 годах.

индия

йошкар-ола

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

индия, йошкар-ола, санкт-петербург