https://ria.ru/20231123/gelman-1911320189.html
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 23.11.2023
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана* из-за неуказания им своего статуса иностранного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:33
2023-11-23T13:33
2023-11-23T13:33
происшествия
марат гельман
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Гельмана М.А*. по статье 19.34, части 4 КоАП РФ. Дата заседания не назначена", - сказала собеседница агентства. По данной статье галеристу грозит до 50 тысяч рублей штрафа. В реестр иностранных агентов Гельмана* включили в 2021 году. Кроме того, ранее МВД РФ объявило его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточняется.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20231108/kasparov-1908217001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, марат гельман, россия
Происшествия, Марат Гельман, Россия
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
Галеристу Гельману грозит штраф до 50 тыс руб за отсутствие маркировки иноагента
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол в отношении Гельмана М.А*. по статье 19.34, части 4 КоАП РФ. Дата заседания не назначена", - сказала собеседница агентства.
По данной статье галеристу грозит до 50 тысяч рублей штрафа.
В реестр иностранных агентов Гельмана* включили в 2021 году. Кроме того, ранее МВД РФ объявило его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточняется.
* Признан в России иноагентом
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