https://ria.ru/20231123/gelman-1911320189.html

Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента

Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 23.11.2023

Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента

Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана* из-за неуказания им своего статуса иностранного... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:33

2023-11-23T13:33

2023-11-23T13:33

происшествия

марат гельман

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Гельмана М.А*. по статье 19.34, части 4 КоАП РФ. Дата заседания не назначена", - сказала собеседница агентства. По данной статье галеристу грозит до 50 тысяч рублей штрафа. В реестр иностранных агентов Гельмана* включили в 2021 году. Кроме того, ранее МВД РФ объявило его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточняется.* Признан в России иноагентом

https://ria.ru/20231108/kasparov-1908217001.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, марат гельман, россия