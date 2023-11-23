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Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 23.11.2023
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13:33 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/gelman-1911320189.html
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента - РИА Новости, 23.11.2023
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента
Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана* из-за неуказания им своего статуса иностранного... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:33
2023-11-23T13:33
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд зарегистрировал протокол в отношении Гельмана М.А*. по статье 19.34, части 4 КоАП РФ. Дата заседания не назначена", - сказала собеседница агентства. По данной статье галеристу грозит до 50 тысяч рублей штрафа. В реестр иностранных агентов Гельмана* включили в 2021 году. Кроме того, ранее МВД РФ объявило его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточняется.* Признан в России иноагентом
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происшествия, марат гельман, россия
Происшествия, Марат Гельман, Россия
Галеристу Гельману* грозит штраф за неуказание статуса иноагента

Галеристу Гельману грозит штраф до 50 тыс руб за отсутствие маркировки иноагента

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМарат Гельман*
Марат Гельман* - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Марат Гельман*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении на галериста Марата Гельмана* из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд зарегистрировал протокол в отношении Гельмана М.А*. по статье 19.34, части 4 КоАП РФ. Дата заседания не назначена", - сказала собеседница агентства.
По данной статье галеристу грозит до 50 тысяч рублей штрафа.
В реестр иностранных агентов Гельмана* включили в 2021 году. Кроме того, ранее МВД РФ объявило его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению - какому именно, не уточняется.
* Признан в России иноагентом
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Суд оштрафовал Гарри Каспарова* за отсутствие маркировки иноагента
8 ноября, 17:37
 
ПроисшествияМарат ГельманРоссия
 
 
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